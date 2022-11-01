Байден шантажирует нефтяников, чтобы они помогли ему выиграть выборы

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

За неделю до промежуточных выборов, на которых демократы, по большинству опросов, гарантированно теряют большинство в палате представителей конгресса США и имеют хорошие шансы взять под контроль сенат, президент Байден включил свой «админресурс» по полной. Одной из главных угроз позициям демократов являются не перестающие расти цены на топливо и, как следствие этого, высокая инфляция. Вот хозяин Белого дома и решил публично приструнить зарвавшихся нефтяников.

Вчера Байден заявил, как сообщил журнал Newsweek, что у них только два выхода: либо энергетические корпорации увеличат добычу и производство горючего, что должно сбить цены на энергоносители, либо им придется платить дополнительные налоги на сверхприбыль. Действительно, чистая прибыль только Exxon Mobil за 9 месяцев 2022 года составила $44,522 млрд, увеличившись в 3 раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году! Так что кому нужда, а кому маловата мошна.

Речь идет именно о том, чтобы отобрать - ведь для увеличения производства энергоносителей компаниям надо увеличивать инвестиции и сокращать дивиденды. Иначе-то как? Чисто по-марксистки глава лидера капиталистического мира призвал нефтяные корпорации действовать «вне узких личных интересов своих акционеров». И, что особенно умиляет, Байден раскрыл и причину их алчности: они наживаются, как сообщает Newsweek, «на российско-украинском конфликте, из-за которого цены на газ резко выросли с февраля». Ну и чтобы совсем было убедительно для стахановцев сверхприбылей - увещевание дополнило жесткое предупреждение сурово наказать долларом и еще кое-чем.

Тут же американские эксперты, опрошенные Newsweek, сильно усомнились в разумности решения своего президента. Налог на сверхдоходы, что очевидно, будет трактоваться нефтяными компаниями как увеличение затрат на добычу, что может дать обратный результат - сокращение внутренней добычи нефти. Журнал приводит мнение Патрика Де Хаана, аналитика Gas Buddy: «Это крайне плохая идея, которая почти гарантированно приведет к сдерживанию желания наращивать мощности по добыче и переработке нефти и приведет к еще большему росту цен в ближайшие годы».

В угрозе Байдена нефтяникам нельзя не увидеть попытки переложить вину со своей головы на чужую. Даже не будем спорить насчет «русско-украинского конфликта», который вмиг осиротил весь Запад - пусть и дальше впаривают это своим избирателям, пока тех не станут терзать «смутные сомнения». Просто вспомним, что сам Байден обещал американцам, когда два года назад боролся за кресло президента. В дебатах с Трампом он четко обозначил свой курс: в случае победы займется переводом США на возобновляемые источники энергии и будет сокращать субсидии американским нефтяникам. И, заняв Белый дом, старался выполнить эти обещания. За последнее время «традиционалы» от энергетики недополучили сотни миллиардов долларов, необходимых для инвестиций в разведку и добычу ископаемых на перспективу.

Так что главная причина нынешнего энергетического кризиса в США - в ошибочной политике самого Байдена. Нефтяные компании, давно посаженные на сухой финансовый паек, с жадностью стали пополнять доходы в условиях резкого роста цен на энергоносители. И теперь Байден собирается спустить с них «жирок», чтобы понравиться избирателям. При этом, как пишет тот же Newsweek, ссылаясь на некоторых экспертов, отобранные у нефтяников деньги из их нынешних сверхдоходов могут пойти на финансирование возобновляемых источников энергии. То есть хоронить нефтегазовые компании будут за их же деньги.