Бывшему московскому депутату Яшину грозит до 15 лет колонии

Яшину грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата совета депутатов МО «Красносельский» Москвы Ильи Яшина. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти).

«Установлено, что в апреле 2022 года Яшин в ходе прямого эфира на своем публичном канале в видеохостинге «YouTube» распространил заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в городе Буче. Вместе с тем Яшину было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о противоправных действиях российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются провокацией», - сообщила подробности уголовного дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Представитель ведомства отметила, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено для решения вопроса о передаче в суд.

Яшину грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Но если выяснится, что за свою ложь он получал прибыль, то штраф может быть от 3 до 5 миллионов рублей, а срок от 3 до 10 лет. А если его ложь повлекла за собой тяжкие последствия срок может вырасти и до 15 лет колонии.