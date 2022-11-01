Из-за ковида мозг уменьшается мозг? Узнали, какие «страшилки» о вирусе реальны на самом деле

C возрастом мы теряем часть серого вещества. Оказывается, перенесенный ковид ускоряет этот процесс. Фото: Shutterstock

Авторитетный журнал Nature опубликовал новые данные ученых, которые подтверждают, что вирус SARS-CoV-2 может вызывать изменения в структуре мозга. Причем не только у тех, кто болел тяжело, но и у тех, кто переносил ковид легко, однако - с потерей обоняния. Именно легко переболевших и изучали. В группе подопытных — 785 человек от 51 до 81 года.

Итак, что же узнали ученые:

1. Если вы теряли обоняние во время у ковида, но при этом перенесли болезнь легко, вероятно уменьшение той зоны мозга, которая отвечает за обоняние. «Обонятельные клетки особенно уязвимы для нападения коронавируса, - пояснят ученые. - В обонятельной системе прямые нейронные связи от обонятельной луковицы охватывают сразу несколько областей мозга (от грушевидной коры головного мозга до орбитофронтальной области)».

Именно в этих областях ученые отметили уменьшение, истончение серого вещества.

2. В этих же областях отмечено больше воспалительных маркеров, повреждающих ткани.

3. И в целом мозг «худеет», теряет объем после ковида.

Правда, мы и так с возрастом теряем часть серого вещества, и расхожее выражение, что мозг «усыхает», вовсе не фигура речи, а самая, что ни на есть правда. Но ковид ускоряет этот процесс.

4. Перенесшие ковид пациенты также показали в среднем большее снижение когнитивных функций – говоря просторечно, стали «тормознутее».

Ученые, конечно, еще собираются выяснять, что делать с этим знанием, но все же ясно: потеря обоняния во время ковида – штука довольно опасная. Это и дегенеративные изменения в мозгу, и воспаления и из-за распространении вируса по обонятельным путям. Восстанавливается ли мозг и «наращивает» ли потерянное? Нужны еще исследования, чтобы ответить.

Хорошая новость: «зарядка» для мозга (учить новые языки, стихи, разгадывать кроссворды) все же помогает. Да и физическая активность тоже не повредит — даже обычная 40-минутная прогулка по парку улучшает кровоснабжение мозга и улучшает когнитивные функции.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Влияние ковида на мозг сравнили с нехваткой сна

Другие ученые опубликовали в журнале Сell Reports Medicine данные опроса 450 пациентов. Вне зависимости от тяжести ковида у них:

* ухудшилось выполнение когнитивных («умных») задач,

* снизился вербальный интеллект (восприятие устной информации),

* хуже стало рассуждение (выстраивание логических связей в процессе беседы) и общая производительность работы головы.

А вот на ухудшение зрительно-пространственной кратковременной памяти жалоб почти не было. «Это указывает на то, что от COVID-19 страдают специфичные домены, отвечающие за конкретные когнитивные функции, - считают ученые. - Причем эти симптомы наблюдались даже у тех людей, которым не потребовалась госпитализация. И эффект мог быть очень длительным. Но что интересно: чем быстрее человек восстанавливался после ковида, тем лучше были его вербальные и общие когнитивные способности».

Между тем, Адриан Оуэн, профессор когнитивной нейробиологии сравнил картину когнитивных нарушений после ковида с той, что бывает у здоровых людей с расстройствами сна.