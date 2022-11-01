Ученые нашли трех «убийц Земли» на сумеречном небе

Сразу три потенциально опасных астероида скрывались в свете Солнца, узнали астрономы Фото: Shutterstock

Команда исследователей на телескопе в Чили нашла сразу три астероида, которые готовы разнести Землю в мелкие клочки. Астероиды крутятся близко к Солнцу и их почти невозможно увидеть. Астрономы применили специальные камеры, и наблюдали в сумерки – природа даже в Чили, в идеальных условиях дает всего 10 минут в день на такие наблюдения.

Первый же поход в неизведанные околосолнечные области потряс самих исследователей. «Это настоящие убийцы планет», говорит руководитель группы Скотт Шеппард. Ближайший астероид так близок к Солнцу, что на его поверхности плавится свинец. Но самое страшное – это гигантские тела. Диаметр самого стремного астероида (у него больше всего вероятности оказаться около Земли) составляет фантастические 1,5 километра. Это самые крупные потенциально опасные объекты, обнаруженные в последнее время.

Пока орбиты тел таковы, что прямо сейчас они на нас не обрушатся. Но орбиты меняются в том числе под воздействием эффектов теории относительности. А эти эффекты особенно сильны как раз около Солнца. Ученые знают такие эффекты слабо (теперь надеются узнать получше), поэтому в точности предсказать момент падения пока сложно. Но – не завтра и не послезавтра. Брать ипотеку пока смысл есть.

Тело размером 1,5 километра прекратит жизнь на планете без вариантов. Разрушительным будет как сам удар, так и «ядерная зима», которая наступит после. А именно: атмосферу засорит мелкой пылью, она блокирует свет Солнца, и начнется холодрыга. Все глобального потепления боятся, а тут наоборот, и это намного хуже. Ну и другие неприятности: так, из-за электромагнитной волны выбьет все компьютеры и электрические сети, причем починить будет сложно, невозможно, да и некому.