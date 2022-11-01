Рашид Темрезов: «Мы записали каждую просьбу»

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В этом году Карачаево-Черкесия отметила вековой юбилей. Чем сегодня живет регион и как он справляется с современными вызовами, рассказал глава Республики Рашид Темрезов.

«У нас 28 позиций в снаряжении»

Карачаево-Черкесия в этом году отпраздновала столетие своей государственности — в честь юбилея в регионе открылось множество социально значимых объектов, крупных предприятий и объектов инженерной инфраструктуры. При этом регион поддерживает своей продукцией вооруженные силы России, задействованные в СВО, и снабжает современными комплектами мобилизованных местных жителей.

— Я лично встречался с ребятами, все довольны дополнительным снаряжением, которые мы централизованно от Республики закупаем и предоставляем нашим мобилизованным, — отметил Рашид Темрезов. — Там есть все — начиная от аптечек с расширенным ассортиментом и заканчивая формой, в том числе и зимней. У нас 28 позиций в снаряжении, это даже чуть больше, чем должно быть. Я выезжал на пункты сбора — и в Республику, и за ее пределы: ребята всем довольны, настрой боевой. Мы ввели единоразовую региональную выплату — по 100 тыс. рублей каждому.

По словам главы Республики, для помощи семьям мобилизованных создали специальный штаб. На пунктах сбора каждый мог написать о том, в чем нуждается его семья — это может быть оплата услуг ЖКХ, помощь в выделении положенного земельного участка и другие проблемы.

— Мы записали каждую просьбу, — подчеркнул Рашид Темрезов. — Основные, пожелания касаются медицины и социалки для родителей мобилизованных. Этими вопросами занимаются министерства здравоохранения, социальной защиты, главы городов, районов. Я поставил органам исполнительной власти задачу, чтобы семья каждого мобилизованного чувствовала ежедневную опеку и заботу. Это касается и детских садов, и поступления в вузы в следующем году, и ежедневных житейских вопросов. Самое главное — всем нам молиться и переживать за то, чтобы ребята вернулись живые-здоровые, а об остальном мы позаботимся.

«Мир, стабильность и порядок»

Рассказывая об изменениях в жизни Республики за последнее десятилетие, глава Карачаево-Черкесии отметил важные драйверы роста — например, развитие малого и среднего бизнеса. Он также рассказал о прогрессе в социальной сфере. За упомянутый срок в регионе создали более 8500 новых дошкольных мест для ликвидации очереди в детские сады, а также построили и реконструировали 72 дошкольных образовательных организации. Кроме того, выросло промышленное производство, активно развиваются сельское хозяйство и туризм.

— Это произошло благодаря совместной работе органов государственной власти Карачаево-Черкесии совместно с институтами гражданского общества, с общественными объединениями и организациями, с правоохранительными органами. Главное, что в Карачаево-Черкесии сохраняется мир, стабильность и порядок, — заявил Рашид Темрезов.

«Нам только расти и расти»

Самые яркие успехи республика показала в развитии сферы туризма.

— Мы ежегодно прирастаем на 25-30%, прошлый год мы закончили с цифрой 1,68 млн человек, — уточнил глава региона. — Это туристический поток в республику, население которой составляет 500 тыс. человек, то есть достаточно серьезная цифра. Конечно, нам многое еще надо сделать для развития туризма, в первую очередь это касается транспортно-логистической системы. У нас есть задачи по началу строительства дороги Кисловодск — Адлер, она соединит Черноморское побережье с Кавказскими Минеральными Водами. Это все будет проходить через Карачаево-Черкесию.

Еще несколько лет назад на курортах региона не хватало номерного фонда. Но сегодня инвесторы активно интересуются туристической отраслью Республики.

— Надо продолжать строить гостиничную инфраструктуру, — считает Рашид Темрезов. — Есть интерес и у крупного российского бизнеса, и у среднего. Что касается инженерной инфраструктуры, в этом плане нет проблем: есть великолепная дорога, большой запас по газу, электроэнергии, очистным сооружениям — по всему. Нам только расти и расти, мы всю инженерную инфраструктуру на 12,5 тыс. мест размещения ежесуточно подготовили еще в 2012 году.

«Мы продолжаем активно работать»

Карачаево-Черкесия участвует в 10 из 12 национальных проектах, и их реализация, по словам Рашида Темрезова, проходит успешно. Как и во всей стране, во время пандемии в регионе были определенные трудности, связанные с ростом цен на строительные материалы. Но ситуацию удалось выровнять.

— Мы также строим большое количество детских садов, школ, у нас хорошо идет программа модернизации первичного звена здравоохранения, реализуется нацпроект «Безопасные и качественные дороги», — добавил Темрезов. — Главное, что люди уже сегодня ощущают изменения, и в социальном плане чувствуют себя лучше. Даже в такие сложные времена мы продолжаем активно работать.