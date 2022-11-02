Выплаты, дополнительная экипировка и футбольные матчи: мобилизованные в Самарской области получают всестороннюю поддержку

Все проблемные вопросы мобилизованные адресуют лично главе региона во время его визита в воинские части. Фото: правительство Самарской области

Мобилизованные жители Самарской области продолжают подготовку к участию в СВО. Еще вчера эти мужчины были обычными сыновьями, отцами и мужьями, а сегодня с гордостью и честью встали на защиту Родины. Из-за кардинальных перемен им и их семьям как никогда важна помощь и поддержка. Ее военнослужащим оказывают региональные власти. Рассказываем, какую помощь уже успели получить защитники Отечества.

Дополнительная экипировка и солидные выплаты

Инициатором оказания помощи военнослужащим выступил губернатор Самарской области. Дмитрий Азаров лично посетил каждую воинскую часть губернии и пообщался с мобилизованными. Благодаря диалогу глава региона узнал о проблемах семьи каждого мобилизованного, а они, в свою очередь – о действующих в области мерах поддержки. Одна из таких мер – единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей.

– Когда я проехал все воинские части Самарской, то понял, что на этот период начисления будут небольшие. Для семьи мобилизованного это очень чувствительно. Тогда я принял решение о единовременной выплате в размере не менее средней зарплаты по региону, – поделился Дмитрий Азаров. – В основном все получили эту выплату даже раньше, чем денежное довольствие от минобороны. Мы наладили работу так, что все, кого Миноброны включает в список, сейчас день в день получают региональную выплату.

Важную роль в службе солдата играет экипировка. Ей военнослужащих снабжает министерство обороны. Однако власти региона уверены, что никакая помощь не будет лишней. Поэтому военнослужащие Самарской области получают дополнительное обмундирование. В него входит спальный мешок, коврик, утепленные сапоги, рюкзак тактический, балаклава, перчатки, нательное белье, полушерстяные носки, шапка, аптечка.

Все это пригодится бойцам уже в зоне СВО, однако экипировку они получают заранее – чтобы знать, чем их обеспечили. Например, утепленные сапоги мобилизованные получают в первую очередь. Учитывая наступившие холода, такая мера – просто необходима.

– Сейчас поставляется остальной комплект, разгрузка должна подойти в ближайшие дни. Были замечания по жгутам, разобрались, подобрали нужного качества. В связи с тем, что возникли риски срывов поставки экипировки, пришлось и некоторые кадровые решения принимать. Не справились с задачей – решение принял, – отметил Дмитрий Азаров.

К слову, сами военнослужащие остались довольны такой поддержкой. Отмечают: нареканий к дополнительной экипировке никаких нет. Единственный вопрос – постановка дополнительного технического оборудования. В него входят квадрокоптеры, тепловые прицелы. Эту помощь регион ведет с начала СВО и продолжит в дальнейшем. А обучиться азам управления спецтехникой бойцы смогут в специальных классах – их оборудуют в воинских частях.

Каждая семья получает адресную помощь

Ни для кого не секрет, что спокойствие семьи – залог хорошей службы военнослужащего. Боец сможет выполнять стойко задачи при условии, что его родные продолжают размеренную жизнь и ни в чем не нуждаются. Именно поэтому в Самарской области ведется адресная помощь семьям мобилизованных. К каждой проблеме – индивидуальный подход.

Так, один из бойцов во время встречи с главой региона сообщил, что его супруга попросту не успевает забрать ребенка из детского сада.

– Жена работает до 20:00 а дочку надо забирать на час раньше. Каждый день приходиться просить друзей, соседей, родственников, теща уже возрастная – не может, – поделился мужчина.

Губернатор поручил проработать вопрос и найти варианты оказания помощи.

Во время каждого из визитов Дмитрию Азарову пришлось столкнуться с самыми разными проблемами. Некоторые удалось решить на месте, другие были взяты на личный контроль. К счастью, ждать их разрешения пришлось недолго – вопросы были улажены уже на следующий день.

«Хорошие эмоции должны быть, а мы получили просто великолепные»

Настоящим подарком для военнослужащих стал визит на матч «Крыльев Советов» и «Пари Нижний Новгород». Игра состоялась 30 октября на стадионе «Солидарность Самара Арена» и закончилась победой хозяев со счетом 2:1. Мобилизованные граждане посетили матч по инициативе Дмитрия Азарова. Самарская область стала первым регионом в стране, который реализовал подобную инициативу. Военнослужащие признались, что остались в восторге от матча.

– К футболу меня приучила старшая дочь, ярая фанатка «Крыльев». Благодаря ей в свое время я тоже стал болельщиком нашей команды. Очень благодарен за возможность посетить матч. Спасибо тем, кто это придумал и организовал, – поделился житель Сызрани Иван Шурутин.

Мужчина утверждает, что дать военнослужащим посетить футбольный матч – это правильная инициатива.

– Впечатления от матча потрясающие – игра получилась интересной! Эмоции прекрасные! И другие ребята тоже за нашу команду болели, активно поддерживали. Хорошие эмоции должны быть, а мы получили не просто хорошие, а великолепные. Такая инициатива не просто правильная, она должна быть, – отметил Иван Шутурин.

После матча мобилизованные вернулись в воинские части. Им предстоит долгая подготовка, боевое слаживание, а впереди – важные задачи СВО. Однако бойцы уверены: с такой поддержкой, настроем и верой победа точно будет за нами.