Айза - об экстремальном телепроекте, отношениях с Гуфом и новом романе: "Я немножечко влюблена"

Айза пережила нервный срыв во время участия в реалити-шоу "Наследники и самозванцы". Фото: Софи.

Осенний телесезон-2022 на днях пополнится необычной премьерой. 12 ноября канал "ТВ-3" запускает проект "Наследники и самозванцы" - первое детективное реалити-шоу с испытаниями и главной интригой в стиле популярной игры "Мафия". 18 знаменитостей - Татьяна Котова, Дава, Алена Шишкова, Виктория Агалакова и другие под руководством ведущей Ляйсан Утяшевой соберутся в таинственном замке, чтобы пройти невероятные испытания на прочность. На кону денежный приз размером до 5 миллионов рублей, а значит, борьба будет острой.

О том, что ей пришлось пережить в этой гонке и в реальной жизни за последние месяцы, сайт KP.RU расспросил одну из самых ярких участниц - Айзу.

- Хотим знать всё! Правда, что это были не просто «веселые старты» и борьба на силу и скорость, но и проверка на психологическую выносливость. Ты бывала на грани срыва?

- Могу сказать, что всякие веселые старты - полная ерунда по сравнению с тем, что нам пришлось пережить. Я не была на грани срыва... у меня был срыв! Это будет тяжело даже для зрителей. Как только выйдут первые серии, я смогу рассказать, какое проклятье преследовало каждого из участников, который становился "самозванцем".

В этом замке участникам предстоит проходить испытания на прочность. Фото: ТВ-3.

- Шоу-бизнес называют клубком целующихся змей. На кого из "Наследников и самозванцев" у тебя открылись глаза? А кого сама была готова ужалить?

- Все-таки не буду называть имена тех, кого я хотела ужалить и ужалила. Но на самом деле, клубок змей - это преувеличение. Просто популярные люди имеют талант думать только о себе. И это действительно талант, который очень пригодился в "Наследниках и самозванцах". А я командный игрок, поэтому испытания дались мне тяжело.

- Давай представим, что главный приз - 5 млн рублей - у тебя в кармане. На что потратишь?

- Половину я бы отдала в благотворительный фонд, а другую - потратила на путешествия с детьми.

- Кстати, для тебя это большие деньги? Или плюс-минус «операционные расходы» на месяц.

- Нет, для меня это не большие деньги. Не потому, что я богатая. А потому, что я люблю, когда в бизнесе деньги работают. Тогда это больше, чем просто наличка.

Ведущая проекта - Ляйсан Утяшева. Фото: ТВ-3.

- В шоу обещаны элементы мистики - насколько ты «в теме»? Ретроградный Меркурий, предсказания астрологов и нумерологов - похоже, это твоё? Тогда хотим знать, что из предсказанного сбылось.

- Да, я в теме, мне нравится нумерология, астрология, Human Design (так называемый дизайн человека - система для определения личных возможностей и инструкция для их правильной реализации. - Ред.). А вот предсказаниями не балуюсь - никакие подсказки о будущем мне не нужны.

- Пока твои подписчики ждали румтура из нового дома, ты отменила покупку и укатила на Бали. Действительно испугалась финансовой нагрузки?

- Да, с домом ситуация вышла не очень: я отказалась от него в момент подписания документов. Решила пока отложить сделку на месяц. Наверное, потому что прямо сейчас не хочу пахать на это жилье. Особняк требует ремонта, который обойдется минимум в 20 млн рублей. Я сейчас на минимальный ресурсах и не хочу вписываться в зарабатывание этих денег. Как только появятся силы, я вернусь к этой сделке. Если, конечно, дом не продадут.

Айза: "Мне все равно, что будет с Гуфом". Фото: Софи. Фото: Предоставлено "КП"

- Смотрим в твоих сторис, как дети играют в песке на берегу океана. Жаль, так «на чиле и на расслабоне» нельзя провести всю жизнь… Или можно? Часто заставляешь их что-то делать, чтобы «вырасти человеком»? И что ты как мама считаешь себя обязанной дать своим детям?

- Да, к сожалению, прожить жизнь, просто ковыряясь в песке, невозможно. Особенно с такой жаждой деятельности, как у меня и моих детей. Пока я на месяц взяла тайм-аут: буду смотреть на обстановку, на свое самочувствие. Самое главное для меня сейчас - быть со своими детьми.

О том, что я оставлю сыновьям - квартиры, дома, богатое наследство - я даже не думаю. Я и от своих родителей этого не ждала, всего добивалась сама. Сыновей, прежде всего, хочу вырастить счастливыми людьми, которые умеют наслаждаться тем, что имеют. Не жить где-то в будущем, не ставить перед собой иллюзорные цели. Конечно, я все отдам своим детям. Но это не должно быть основополагающим в их жизни.

- В этом году мы чаще бываем в шоке, чем в ресурсе и потоке. И все же. Твой мотивирующий шорт-лист: что помогает не погрузиться в тьму?

- Мне помогает вера в бога. Молитва. Медитации. Общение с людьми, излучающими любовь. И сейчас я улыбаюсь, потому что наконец вынырнула из тьмы. На Бали я просто убираю телефон и иду на пляж с детьми. Или еду за рулем, тоже без телефона в руках. Я поняла, что моя главная задача - выжить и любить. Тем более, что мне есть, кого любить.

- А что у тебя на личном?

- Ну, могу сказать, что я немножечко влюблена, увлечена, заинтересована... Есть мужчина, который дает мне возможность присмотреться к нему, хотя мы знакомы очень давно. Он не давит, ни к чему не склоняет, не торопит, за что я очень благодарна. Разве что в шутку называет меня "женушкой". Ой, аж плохо стало!

Айза о новых отношениях: "Я немножечко влюблена". Фото: Софи.

- Спецоперация, санкции, эмиграция, мобилизация - важные понятия-2022 сильно изменили твою жизнь, твое окружение?

- Да, мое окружение теперь совсем не такое, как раньше. Из моей жизни ушли сплетни, интриги, какие-то игры. Все как будто стало настоящим. И за это я благодарна. В то же время я за многих переживаю, особенно, за тех, кто лишился работы из-за своих взглядов и убеждений. Переживаю за своих родителей: хочу, чтобы остаток жизни они провели в мире. И себя хочу чувствовать в безопасности, потому что не понаслышке знаю, что такое оказаться под бомбежкой (Айза родилась и выросла в Грозном, застала первую чеченскую войну. - Ред.).

- Прости, но в финале без Гуфа никак. На днях Моргенштерн (признанный иноагентом) выпустил песню о том, что Долматов в последний момент отказался записывать с ним совместный трек. Мол, опасно. «Стал продажным ***. Надо кормить большую жопу и двоих детей», поется там. Что скажешь?

- Он сказал, что надо кормить двоих детей? Если честно, то не двоих. Потому что нашего сына Сэма Гуф не кормит. В целом, мне все равно, что будет с Гуфом - он взрослый мужчина. О, кстати, надо написать, чтобы он перевел денег Сэму! Спасибо, что напомнили!

КСТАТИ

Смотрите новое шоу "Наследники и самозванцы" на ТВ-3 с 12 ноября по субботам в 17:00.