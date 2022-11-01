Итальянские военные спасли застрявшую в Антарктиде премьера Новой Зеландии

У Джасинды Ардерн в очередной раз сломался самолет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не везет Джасинде Ардерн с самолетами. Второй раз за неделю глава правительства Новой Зеландии оказалась в ситуации, когда ее спасали всем миром, пишет The Canberra Times.

Во время поездки Ардерн в Антарктиду ее 50-летний военный самолет C130 Hercules замерз и не смог оторваться от обледенелой взлетно-посадочной полосы. К счастью, премьер-министра и ее возлюбленного Кларка Гейфорда, а также их сопровождающих взяли на борт итальянские военные, которые направлялись в Крайстчерч. Вместо того, чтобы вернуться домой в районе 6 часов утра, политик приземлилась на авиабазе только в 6 часов вечера.

Ее поездка в Антарктиду сразу не задалась. Сначала Ардерн не смогла долететь до материка из-за плохой погоды в проливе Мак-Мердо, через два часа после взлета воздушное судно взяло обратный курс. В администрации премьер-министра напомнили, что безопасность - приоритет при полете в Антарктиду, и пошутили, что такой перелет называют бумерангом.

Вернувшись на авиабазу, Джасинде Ардерн предложили полететь на материк на следующий день уже на американском Boeing C17, более быстром и крупном самолете. Лайнер преодолел тоже расстояние в два раза быстрее Hercules - за четыре часа, и приземлился на американской станции в Антарктике Мак-Мердо.

Ардерн отправилась в Антарктиду, чтобы воочию убедиться, насколько опасно изменение климата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ардерн отправилась в Антарктиду, чтобы воочию убедиться, насколько опасно изменение климата, сообщают местные СМИ. Также она посетила базу Скотт, расположенную на острове Росс, чтобы отметить 65-летие со дня открытия научной станции.

- Многие из нас слышали об исследованиях, которые проводились здесь. Но одно дело читать на бумаге, но иметь возможность приехать и увидеть все лично и поговорить с теми, кто в участвует в этих исследованиях, — это совсем другое, - призналась премьер.

Новозеландское правительство выделило средства на реконструкцию объектов базы Скотт, которая требует ремонта еще с начала 80-х годов.

Трудности из-за неисправных самолетов не в новинку для Джасинды Ардерн: она может похвастаться целой серией авианеприятностей. Возможно, всему виной тот факт, что у новозеландского премьера нет собственного самолета.

Этим летом один самолетов, которым пользуется политик, сломался, и после визита в США Ардерн была вынуждена возвращаться домой обычным пассажирским лайнером.

В 2019 году глава кабмина застряла в Мельбурне из-за очередной поломки самолета, в итоге на родину она возвращалась вместе с другими пассажирами.

В это же время с аналогичными проблемами сталкивались министр иностранных дел Мюррей Маккалли, заместитель премьер-министра Уинстон Питерсом и глава Минобороны Пени Энаре.