Три неудобных вопроса Зеленскому: как Украина беспардонно обманывает союзников и весь мир

Spiegel объяснил, как Зеленский обманул президента Германии Штайнмайера во время визита на Украину Фото: REUTERS

Нормальным немцам должно быть сейчас очень стыдно за своих руководителей. Канцлера в наглую обижает любой украинский хам, а тот терпит и похихикивает, как последний мазохист. Не лучше и президент Штайнмайер, которого хитрые украинцы развели с примитивной хитростью во время его визита на Украину. Помните, как Зеленский утверждал, что он "нелох"? Пожалуй, стоит с ним согласиться. Лох не он, а президент Германии. Который в окружении сопровождающих при первых звуках воздушной тревоги кинулся в подвал, выполнявший функцию бомбоубежища.

Популярнейший в Германии журнал "Шпигель" по возвращении Штайнмайера в Германию разобрал его пребывание в украинском городке Корюковка и пришел выводу, что все происходившее вокруг президента ФРГ было обычной инсценировкой, кстати, не очень заумной. Ну да, помним это видео, сидит Штайнмайер в подвале, вокруг как бы "случайные" прохожие, которые спустились от "ракетного удара" и, коротая время, они все, как один, рассказывают заезжему иностранцу всякие ужасы. Н хватает рояля в кустах, пардон, в углу. Но это объяснимо: Зеленский в том подвале в Корюковке не присутствовал, и играть в подвале на рояле было некому.

"Шпигель" в своем расследовании решил задать три вопроса. Очень неудобных нги для самого Штайнмайера, ни для Зеленского и украинских властей. Позволю себе процитировать их в пересказе.

Первый: известила ли ФРГ, как обычно, заранее, о визите и маршруте Президента на Украине? Если нет, то почему нет? Если да, то какой ответ дала Россия?

Второй: был ли Корюковский район атакован российской армией в день визита Штайнмайера в Корюковку? Если да, то куда попали ракеты или беспилотники? Какой ущерб был причинен? По какой причине ни немецкие, ни украинские СМИ не сообщили о причине, серьезности и последствиях авианалета на Корюковку?

И третий: обсуждалась ли до визита федерального президента в Корюковку немецкие и украинские власти переговоры президента с горожанами в подвале?

Относительно третьего и первого вопросов, ответ должны поступить из Федерального правительства Германии, в частности, из ведомства Анналены Бербок. И из Киева, который, скорее всего, отмолчится, причем не только по привычке. Но должны не означает, что так оно и произойдет. А вот что касается второй группы вопросов, то ответ легко найти в сводках и Министерства обороны РФ, и Генштаба ВСУ.

И ответ на все вопросы второй группы отрицательный. Ни одна ракета или беспилотник в тот день не только не приземлялись на территории в Корюковке или возле нее, но и даже не направлялся к ней. Штайнмайера "развели", включили сирену просто, чтобы напугать его, запихнули в подвал, устроили шоу "ряженых" жертв и потерпевших, заставили его бояться, переживать и чувствовать себя, если не жертвой, то потерпевшим.

И из подвала вылез и поехал на встречу с Зеленским совсем другой человек. Не тот, который туда входил. Кстати, подвал до, а не после встречи тоже был такой специальной сценарной задумкой.

- Это стало возможно благодаря выверенной психологической операции ЦИПсО в отношении Штайнмайера. Не секрет, что на каждого политика в мире на западе есть досье детально описывающее их психоэмоциональные особенности, - раскрыл подробности спецоперации по "обращению" Штайнмайера один из очень осведомленных украинских ТГ-каналов. - Поэтому под Штайнмаера был разработан индивидуальный план: сидение в бункере "под бомбёжкой", звуки воздушной тревоги и искренние рассказы реальных очевидцев ужасов сработали на эмпатичного немца именно так как задумывалось.

В итоге Штайнмайер помирился с Зеленским, простив тому хамское обращение в прошлые месяцы, объявил об отправке на Украину вооружений и заявил об "эпохальном разрыве отношений Германии с РФ" признав, что "Германия теперь противостоит России".

Президента ФРГ на Украине поимели задешево, "продав" ему постановку ярмарочного по сценарию и исполнению шоу. А он и купился, как ребенок, который вместо конфетки в очередной раз получает пустой, в лучшем случае, фантик. Теперь Киев устраивает психологические атаки даже на глав дружественных государств. Задаст ли кто-нибудь из них все эти неудобные вопросы Зеленскому? Или антироссийская политика и дальше будет строиться на дешевом шапито шоу?