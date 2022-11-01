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Политика1 ноября 2022 11:27

Три неудобных вопроса Зеленскому: как Украина беспардонно обманывает союзников и весь мир

Spiegel объяснил, как Зеленский обманул президента Германии Штайнмайера во время визита на Украину
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Spiegel объяснил, как Зеленский обманул президента Германии Штайнмайера во время визита на Украину

Spiegel объяснил, как Зеленский обманул президента Германии Штайнмайера во время визита на Украину

Фото: REUTERS

Нормальным немцам должно быть сейчас очень стыдно за своих руководителей. Канцлера в наглую обижает любой украинский хам, а тот терпит и похихикивает, как последний мазохист. Не лучше и президент Штайнмайер, которого хитрые украинцы развели с примитивной хитростью во время его визита на Украину. Помните, как Зеленский утверждал, что он "нелох"? Пожалуй, стоит с ним согласиться. Лох не он, а президент Германии. Который в окружении сопровождающих при первых звуках воздушной тревоги кинулся в подвал, выполнявший функцию бомбоубежища.

Популярнейший в Германии журнал "Шпигель" по возвращении Штайнмайера в Германию разобрал его пребывание в украинском городке Корюковка и пришел выводу, что все происходившее вокруг президента ФРГ было обычной инсценировкой, кстати, не очень заумной. Ну да, помним это видео, сидит Штайнмайер в подвале, вокруг как бы "случайные" прохожие, которые спустились от "ракетного удара" и, коротая время, они все, как один, рассказывают заезжему иностранцу всякие ужасы. Н хватает рояля в кустах, пардон, в углу. Но это объяснимо: Зеленский в том подвале в Корюковке не присутствовал, и играть в подвале на рояле было некому.

"Шпигель" в своем расследовании решил задать три вопроса. Очень неудобных нги для самого Штайнмайера, ни для Зеленского и украинских властей. Позволю себе процитировать их в пересказе.

Первый: известила ли ФРГ, как обычно, заранее, о визите и маршруте Президента на Украине? Если нет, то почему нет? Если да, то какой ответ дала Россия?

Второй: был ли Корюковский район атакован российской армией в день визита Штайнмайера в Корюковку? Если да, то куда попали ракеты или беспилотники? Какой ущерб был причинен? По какой причине ни немецкие, ни украинские СМИ не сообщили о причине, серьезности и последствиях авианалета на Корюковку?

И третий: обсуждалась ли до визита федерального президента в Корюковку немецкие и украинские власти переговоры президента с горожанами в подвале?

Относительно третьего и первого вопросов, ответ должны поступить из Федерального правительства Германии, в частности, из ведомства Анналены Бербок. И из Киева, который, скорее всего, отмолчится, причем не только по привычке. Но должны не означает, что так оно и произойдет. А вот что касается второй группы вопросов, то ответ легко найти в сводках и Министерства обороны РФ, и Генштаба ВСУ.

И ответ на все вопросы второй группы отрицательный. Ни одна ракета или беспилотник в тот день не только не приземлялись на территории в Корюковке или возле нее, но и даже не направлялся к ней. Штайнмайера "развели", включили сирену просто, чтобы напугать его, запихнули в подвал, устроили шоу "ряженых" жертв и потерпевших, заставили его бояться, переживать и чувствовать себя, если не жертвой, то потерпевшим.

И из подвала вылез и поехал на встречу с Зеленским совсем другой человек. Не тот, который туда входил. Кстати, подвал до, а не после встречи тоже был такой специальной сценарной задумкой.

- Это стало возможно благодаря выверенной психологической операции ЦИПсО в отношении Штайнмайера. Не секрет, что на каждого политика в мире на западе есть досье детально описывающее их психоэмоциональные особенности, - раскрыл подробности спецоперации по "обращению" Штайнмайера один из очень осведомленных украинских ТГ-каналов. - Поэтому под Штайнмаера был разработан индивидуальный план: сидение в бункере "под бомбёжкой", звуки воздушной тревоги и искренние рассказы реальных очевидцев ужасов сработали на эмпатичного немца именно так как задумывалось.

В итоге Штайнмайер помирился с Зеленским, простив тому хамское обращение в прошлые месяцы, объявил об отправке на Украину вооружений и заявил об "эпохальном разрыве отношений Германии с РФ" признав, что "Германия теперь противостоит России".

Президента ФРГ на Украине поимели задешево, "продав" ему постановку ярмарочного по сценарию и исполнению шоу. А он и купился, как ребенок, который вместо конфетки в очередной раз получает пустой, в лучшем случае, фантик. Теперь Киев устраивает психологические атаки даже на глав дружественных государств. Задаст ли кто-нибудь из них все эти неудобные вопросы Зеленскому? Или антироссийская политика и дальше будет строиться на дешевом шапито шоу?

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