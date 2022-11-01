Шойгу сообщил об уничтожении 190 иностранных наемников за две недели

Глава военного ведомства отметил, что ударами высокоточного оружия объединенная группировка войск продолжает эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины.

«В ходе специальной военной операции за последние две недели уничтожено свыше 190 иностранных наемников, 74 танка, 235 других бронированных машин, две установки залпового огня «Хаймарс» и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами», - заявил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что ударами высокоточного оружия объединенная группировка войск продолжает эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины.

«При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан. Но киевский режим продолжает осуществлять террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов, не прекращает обстрелы Запорожской АЭС, точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи. Сознательно наносятся прицельные удары по скоплениям гражданского населения», - отметил Шойгу.

Министр подчеркнул, что атаки средств воздушного нападения противника отражаются: за последние десять дней перехвачено более двухсот реактивных снарядов «Хаймарс».

Сергей Шойгу отметил, при частичной мобилизации 300 тысяч человек, что проходила до 29 октября, на начальном этапе «имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов».

«Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы и это принесло свои результаты, все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных, что прошли обучение с 3000 инструкторами, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции», - сообщил министр и поблагодарил депутатов Госдумы и сенаторов за оперативное принятие законов, направленных на повышение социальной защищенности призванных граждан, за которыми сохранены рабочие места, оказывается поддержка членам их семей.

Глава военного ведомства напомнил, что гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195-ти тысяч рублей за календарный месяц. Также с 1 октября на 4% повышено денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала. В течение года военные пенсии выросли на 19,5%.