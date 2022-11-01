Шеф, все пропало: с начала нынешнего года российские миллиардеры обеднели на $83,4 млрд

Владимир Потанин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Не в деньгах счастье! - утешают себя теперь российские олигархи. А что им еще делать, когда теряешь по миллиарду баксов в месяц. С начала года самые богатые российские миллиардеры в общей сложности лишились астрономической суммы в $83,4 млрд. Это выяснили аналитики, которые составили очередной рейтинг толстосумов Bloomberg Billionaires Index.

Рейтинг высчитывается так. Эксперты берут общую стоимость акций, которыми владеет тот или иной миллиардер, и смотрят, как она изменилась с 1 января. А за нынешний год из-за ситуации вокруг Украины упали в цене акции огромного числа российских компаний. Больше всех из-за этого «пострадал» Виктор Вексельберг: с начала года владелец бизнес-группы «Ренова» стал беднее на $11,2 млрд. Впрочем, сейчас его состояние оценивается в $7,2 млрд, так что на хлеб с маслом Виктору Феликсовичу пока хватает.

Как и остальным российским олигархам. Вот как выстроилась десятка самых богатых россиян, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

1. Владимир Потанин

Состояние: $29,8 млрд

Потери с начала года: $1,08 млрд

Источник богатства: потанину принадлежит около 35% «Норильского никеля», одного из крупнейших мировых производителей никеля и палладия.

2. Леонид Михельсон

Состояние: $27,4 млрд

Потери с начала года: $8 млрд

Источник богатства: примерно четверть акций газовой компании «Новатэк», около 36% акций нефтегазовой корпорации «Сибур».

3. Алексей Мордашов

Состояние: $21,1 млрд

Потери с начала года: $7,78 млрд

Источник богатства: крупные пакеты акций металлургической компании «Северсталь», супермаркета «Лента», интернет-магазина «Утконос».

4. Владимир Лисин

Состояние: $20,2 млрд

Потери с начала года: $7,8 млрд

Источник богатства: 79% акций Новолипецкого металлургического комбината.

5. Вагит Алекперов

Состояние: $19,9 млрд

Потери с начала года: $1,86 млрд

Источник богатства: примерно треть акций нефтяной компании «Лукойл».

6. Алишер Усманов

Состояние: $17,9 млрд

Потери с начала года: $3,38 млрд

Источник богатства: совладелец инвестиционной компании USM Holdings, которая контролирует «Металлоинвест» - один из крупнейших горно-металлургических холдингов России.

7. Геннадий Тимченко

Состояние: $14,1 млрд

Потери с начала года: $8,35 млрд

Источник богатства: совладелец нефтегазовых компаний «Сибур» и «Новатэк».

8. Андрей Мельниченко

Состояние: $13,6 млрд

Потери с начала года: $3,88 млрд

Источник богатства: владел крупными пакетами акций компаний «Еврохим» (производитель удобрений) и СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания). В марте, попав под санкции Евросоюза, вышел из числа совладельцев.

9. Михаил Прохоров

Состояние: $13,2 млрд

Потери с начала года: $0,8 млрд

Источник богатства: владелец инвестиционной группы «Онэксим» (финансы, металлургия, энергетика и т. д.).

10. Михаил Фридман

Состояние: $11,1 млрд

Потери с начала года: $2,81 млрд

Источник богатства: финансовая группа «Альфа-групп» (банковская деятельность, страхование, связь и т. д.)