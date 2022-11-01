Песков - о ревакцинации Путина: «Необходимые меры предосторожности принимаются»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

…- Дмитрий Сергеевич, месяца два назад я вас уже спрашивал, ревакцинировался ли Владимир Владимирович Путин? - с этого вопроса обозреватель «Комсомольской правды» начал общение с официальным представителем Кремля во вторник, 1 ноября. - Вы тогда сказали, что не знаете. Можете ли сейчас как-то просветить?

- Нет, по-прежнему не могу.

- Я почему об этом спрашиваю? Потому что ситуация, на самом деле, очень такая… Вот Онищенко мне сегодня сказал, что она катастрофическая, потому что только 16.3% населения России ревакцинировались вот сейчас за полгода. И за сутки катастрофическая цифра – 9173 человек – это работа одного прививочного пункта. Я почему так волнуюсь? Потому что мы все видим, что президент очень активно взаимодействует с различными деятелями, причем, очень близко от них находится.

- Не волнуйтесь, Александр…

- Просто раньше, когда президент ревакцинировался или там прививку какую-то делал, он всегда это обнародовал и брали пример очень многие с Владимира Владимировича. А почему он сейчас пример не подаст?

- Не могу сказать, не располагаю такой информацией, поэтому не могу сейчас с вами этот разговор продолжать… Все необходимые меры предосторожности (речь о безопасности президента.- А.г.) принимаются.

- Спасибо.