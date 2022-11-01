Минобороны России нарушило управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением

Ракетными ударами были выведены из строя железнодорожные станции, энергетические узлы и промышленные предприятия, что работают в интересах ВСУ

На прошедшем брифинге Минобороны стало известно, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

«В течение суток артиллерией ВСУ со стороны населенного пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено более 20 снарядов по северо-западной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены», - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, и подтвердил, что радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме.

Кроме того генерал-лейтенант отметил, что в результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, было существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением.

«Значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины», - подчеркнул Конашенков.

Представитель Минобороны перечислил потери ВСУ на линии соприкосновения: на Купянском направлении противник потерял более 150-ти украинских военнослужащих и наемников, на Красно-Лиманском более 30-ти украинских военнослужащих, на Николаево-Криворожском более 110-ти.

Там же было уничтожены десятки танков, бронемашин и пикапов.

Кроме того, силами ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: баллистическая ракета «Точка-У», 6 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха», 9 беспилотников, Су-24 ВВС Украины, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США, 3 склада с боеприпасами, 8 пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154-х районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

329 - самолетов.

167 - вертолетов.

2402 - беспилотных летательных аппарата.

384 - зенитных ракетных комплекса.

6233 - танка и других боевых бронированных машин.

881 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

3544 - орудия полевой артиллерии и минометов.

6937 - единиц специальной военной автомобильной техники.