Пользоваться такси пассажирам с ограничениями здоровья стало удобнее

Пользоваться услугами такси пассажирам с различными ограничениями здоровья стало удобнее. В приложении Яндекс Go появился отдельный экран со специальными возможностями, которые можно указать при заказе авто. К примеру, для инвалида, который не может передвигаться без коляски, важно, чтобы машина приехала с пустым багажником, чтобы в него вместилось кресло. Для незрячего пассажира, которому помогает собака-поводырь, необходимо, чтобы в такси можно было разместить четвероногого друга. Теперь эти пожелания можно указать при заказе такси в любом тарифе. На итоговой стоимости поездки дополнительные опции не отразятся. Новые услуги в тестовом режиме сейчас доступны пассажирам в Екатеринбурге и в других крупных городах.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ

В приложении отображаются пять специальных возможностей:

- «Помогите найти машину». Водитель поймет, что пассажиру по какой-то причине будет сложно самому добраться до авто и сесть в него, поэтому нужно будет его встретить и провести. В комментариях к заказу незрячий пользователь может указать, где его найти и как его узнать.

- «Общаюсь только текстом». В случае необходимости диалог с пассажиром будет только через чат.

- «Не говорю, но слышу». Водитель будет знать, что пользователь его вопрос услышит, но ответит жестами или текстом.

- «Буду с инвалидным креслом». В этом случае водитель будет предупрежден о том, что пассажиру понадобится помощь с посадкой в авто и местом для кресла в багажнике.

- «Перевозка собаки-поводыря». Приложение предупредит водителя, что в салоне авто нужно будет разместить собаку. У пассажира должен быть с собой паспорт на четвероногого-поводыря, а также покрывало или подстилка для поездки питомца в салоне. По прибытию на место водитель подскажет пассажиру, какие узнаваемые магазины или другие объекты есть поблизости.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

При заказе такси пассажир выбирает нужную ему опцию. Водитель получит это сообщение в комментарии к заказу и заранее сможет подготовиться к поездке. Кроме текстового сообщения, также сработает голосовое оповещение. Если по какой-то причине водитель понимает, что не сможет выполнить этот заказ, от него можно отказаться.

Если водитель подтвердил заказ, ему поступит короткая инструкция с информацией, как он должен помочь клиенту с учетом выбранной опции.

Кроме того, для поездок по заказам со специальными опциями для водителей есть отдельные информационные материалы. Их помогли разработать специалисты благотворительных фондов «Помощь рядом», «Подарок ангелу», «Обнаженные сердца», «Физическая реабилитация», учебно-кинологического центра «Собаки-помощники», «Центра лечебной педагогики» и другие.

Первыми специальные возможности, доступные в приложении, опробовали подопечные благотворительных фондов проекта «Помощь рядом». Обратная связь помогает дорабатывать и расширять возможности сервиса, чтобы сделать его удобным для всех.