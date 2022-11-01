Киев укусил кормящую его руку и ждет расплаты

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник продолжает упрекать немцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рано, рано немцы открывали жестянки с пивом и салютовали друг другу "Прозит!", узнав, что бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник оставил их, уехав на Украину. Можно, как говорится, вывезти Мельника из Берлина, но Берлин из Мельника – никогда. Экс-посол и сейчас не оставляет Дойчланд своим вниманием, хамя теперь в адрес не отдельных политиков, а немецкой церкви или всего государства в целом. Вырос, заматерел, перешел на космические масштабы.

Одна из основных церковных конфессий нынешней ФРГ – Евангелическая церковь Германии, насчитывающая более 25 миллионов прихожан. Андрей Мельник умудрился оскорбить все эти 25 миллионов человек (30% населения страны), назвав эту конфессию "служителями Иуды".

- Мартин Лютер перевернулся бы в гробу, если бы он видел потерю реальности и бессердечность сегодняшней — морально очень истощенной — Евангелической церкви Германии, — добил Мельник всех их разом "контрольным" в сердце. Перешел, что называется, с индивидуального террора на уже не на мелкий, а самый что ни на есть крупный опт.

За что? Всего лишь за то, что эта церковь позволила себе призвать к переговорам о деэскалации ситуации на Украине. Большой привет Папе Римскому, которого Мельник до сих пор не оскорбил, наверное, лишь по той причине, что послом в Ватикане он не работал.

Но и государству ФРГ досталось от экс-посла Украины тоже. Украинский ресурс "Труха" сравнил, какую долю своих военных бюджетов страны-союзники Украины направили в этом году в Незалежную, презрев фразеологизм "не в коня корм". И оказалось, что маленькая, но гордая Латвия израсходовала на эти цели 41% своего военного бюджета, а ФРГ – лишь 2,4%. Там в этой таблице много стран: И США с 3,6%, и Дания (6,2%), и Люксембург (11,9%), и Франция (0,5%). Есть больше, есть меньше, но Мельник же был послом в Германии. И он прицепился к этим 2,4%.

- Для Германии нужно увеличительное стекло, 2,4%, - саркастически заметил он.

Примечательно, что он обошел своим вниманием, что 2,4% от 50,3 млрд. евро оборонного бюджета ФРГ – это более 1 миллиарда 200 миллионов евро. А 41% от 1,2 млрд. евро оборонного бюджета Латвии – всего лишь 492 миллиона. И самую передовую военную технику Украина получает из США и ФРГ, а не из Латвии и других "прибалтийских тигров" комнатной породы и размеров.

Нет, зачем такие мелочи, когда жизненное кредо нынешнего украинского режима и его верных послушников – укусить кормящую руку и вдобавок нагадить в нее.

Киев смотрит на немцев, как на вечно обязанных сносить насмешки и унижения терпил (по-немецки, Dulder- страдалец). И реально полагает, что это удел нынешней Германии – страдать за Украину и терпеть унижения от укропанов.

А немцы никак не могут понять, что говорить с нынешним Киевом можно только на языке команд, для чего, кстати, немецкий подходит, как редкий какой из языков мира.

- Aufstehen! Bleib gleich! Stillgestanden! (Ауфштеен! Бляйб гляйх! Штилльгештанден!), - вот этот язык в Киеве поймут, он на генетическом уровне там отложился в виде обязательных для исполнения команд. А чтобы закрепить, можно добавить еще. - Verfluchtes Schwein!

Еще хорошо на немецком языке звучит команда "Лечь! Встать!" В сочетании с практическими занятиями. А вот это вот интеллигентное "борьба за демократию", "отстаивание западных ценностей" и т.д. - мало того, что откровенная ложь, так еще и просто непонятно последователям Бандеры.

Хотите, чтобы Мельник и Кулеба заткнулись – поставьте их в угол на крупу на колени и рыкните на них. И вы увидите, как волшебно они преобразятся.

И Мельник первым споет вам осанну.