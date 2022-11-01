Россия подарит нуждающимся странам 500 тысяч тонн зерна

Михаил Мишустин во время заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Россия готова безвозмездно предоставить самым нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерновых. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло во вторник по видеосвязи.

Мишустин также заверил, что Россия готова поставлять зерно по приемлемым ценам всем заинтересованным странам, а также прокомментировал выход России из сделки по вывозу зерна из украинских портов.

- В конце прошлой недели украинская сторона предприняла террористическую атаку против российских кораблей и гражданских судов в акватории Севастопольской бухты. Теперь невозможно гарантировать безопасность созданного гуманитарного коридора. И мы были вынуждены приостановить участие в зерновой сделке, - сказал премьер.

При этом, по словам Мишустина, Россия продолжит диалог с ООН и Турцией о перспективах зерновой сделки.

Обеспечение глобальной продовольственной безопасности Мишустин назвал одним из приоритетов работы в рамках ШОС (в организацию входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан). На страны ШОС приходится более десятой части мирового оборота сельхозпродукции. За 8 месяцев этого года объем внешней торговли российским продовольствием с государствами-членами ШОС вырос на 25 процентов, достигнув 8,5 млрд. долларов. Общий объем торговли России с государствами ШОС увеличился более чем на треть и превысил 156 млрд. долл. Чтобы не зависеть от третьих стран и развивать торговые связи, Мишустин предложил создать в ШОС собственную систему проведения банковских платежей.

Отдельно Мишустин остановился на санкциях, принятых в отношении России. Премьер отметил, что в общей сложности это более 12 тысяч односторонних ограничительных мер, которые затрагивают все главные сферы российской экономики - от банковской до нефтегазовой. При этом, по словам Мишустина, Россия уже смогла справиться с последствиями санкций. И если в апреле инфляция в стране составляла 18%, то к концу октября она снизилась до 13%.

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Доходы мобилизованных не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее сохранить меры социальной поддержки семьям мобилизованных. Как говорится в документе, доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Напомним, по решению президента доходы военнослужащих, участвующих в СВО, не могут быть ниже 195 тысяч рублей в месяц.

Помощь от государства сейчас получают те семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Речь, в частности, идет о таких мерах поддержки, как пособия беременным, вставшим на учет в ранние сроки, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, соцконтракт.

Такой же подход будет применяться и при назначении универсального пособия, которое будет назначаться с 1 января 2023 года.