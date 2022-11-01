Мужчин собираются отправлять в декрет: разбираемся в новых идеях Госдумы

В Госдуме разрабатывают законопроект о декретном отпуске для мужчин. Фото: Shutterstock

В Госдуме разрабатывают законопроект о декретном отпуске для мужчин. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, вполне логично разделение домашних обязанностей: какую-то часть декрета с ребенком сидит мама, а какую-то — меньшую, когда не надо уже кормить грудью, - папа. Давать семьям такую возможность — мировая практика.

Сейчас в России папа в принципе и так вправе вместо мамы взять отпуск по уходу за ребенком. Как и любой другой член семьи — например, работающая бабушка.

Если уж говорить о возможности разделить домашние обязанности, по ныне действующему законодательству расклад может быть таким. Сначала будущая мама оформляет отпуск по беременности и родам. Его может взять только женщина (что в целом логично, рожать-то ей — у отца ребенка это не получится). По общему правилу, отпуск по беременности и родам - это 70 дней до родов и 70 -после (если роды осложненные, родилась двойня и т. п., дней полагается больше). Дальше сидеть с дитятей уже вправе папа — для чего ему, а не маме необходимо оформить отпуск по уходу за ребенком. Этот отпуск может длиться до того, как малышу исполнится 3 года, но выплата пособия по уходу за ребенком прекращается после 1,5 лет. Хотя семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов платят специальное детское пособие.

Что в этой системе не так? И каких-таких еще прав нашим российским папам не хватает?

- Законом действительно уже предусмотрена возможность брать отпуск по уходу за ребенком отцу. Это решение каждой конкретной семьи, оно диктуется разными обстоятельствами, и в первую очередь тем, чья занятость приносит больше денег. Но вопрос в том, что обстоятельства жизненные могут по ходу дела измениться. (Например, папа вдруг остался без работы, а у мамы есть возможность неплохо зарабатывать. - Ред.). И хорошо бы, чтобы часть отпуска могла взять мама, а часть папа. Это важно с точки зрения сохранения экономической самостоятельности семьи, предотвращения бедности, - объясняет проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Вот этот вопрос надо отрегулировать, потому что сейчас поделить отпуск по уходу за ребенком между папой и мамой нельзя — его может оформить только кто-то один. Изменения были бы выгодны и для государства. Семьям так будет проще адаптироваться к ситуации на рынке труда и не просить дополнительную социальную помощь. В нынешнем же виде возможность отцу сидеть с ребенком выглядит скорее формальной. Редкий мужчина согласится взять на себя весь период этого сидения. А потом уже ничего не поменять.