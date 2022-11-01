Ген Бога, пророчества и потусторонний мир: почему на фоне конфликта россияне поверили в мистику

Крепнет желание заглянуть в будущее каким-нибудь мистическим образом. Фото: Shutterstock

В соцсетях замечены две тенденции - обе мистические. Одни пользователи учат азам гадания на картах Таро. С помощью этих карт предсказывают грядущие события. Спрос на такие атрибуты «пророческого назначения», по данным статистики, вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом.

Другая и более благостная тенденция: пользователи активно делятся молитвами. Очевидно для того, чтобы обращаться к высшим силам должным образом. Самая популярная молитва «Отче наш». Понятно почему - она должна предшествовать любой другой. Далее востребованы молитвы о мире во всем мире.

Карты Таро: Люди учатся их толковать Фото: Shutterstock

Популярны и обращения к Божией Матери.

Что тоже вполне объяснимо. Ведь по одной из легенд – благочестивых, как их называют, именно Богородица содействовала победе советского народа в Великой Отечественной Войне.

Молитвы помогли тогда - мистически настроенные граждане не сомневаются. Вдруг помогут и сегодня?

Отче наш

Отче наш, Иже еси на небесех!

Да святится имя Твое;

Да приидет Царствие Твое;

Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли;

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим;

И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Аминь.

Богородица на иконе «Умягчение злых сердец».

Богородица на иконе «Умягчение злых сердец».

За мир во всем мире

Господи, даруй мир Твой людям Твоим. Господи, даруй рабам Твоим Духа Твоего Святого, чтобы Он согревал сердца их любовью Твоею и наставлял их на всякую истину и добро. Господи, даруй им благодать Твою, чтобы они в мире и любви познали Тебя, и возлюбили бы, и сказали бы, подобно апостолам на Фаворе: «Добро нам, Господи, быть с Тобою». Согрей печальные сердца людей; пусть они в радости славят Тебя, забывая скорби земли.

Утешителю благий, слезно прошу Тебя, утешь скорбные души людей Твоих. Дай всем народам Твоим разуметь любовь Твою и сладость Духа Святого, да забудут люди горе земли, и да оставят все плохое и прилепятся к Тебе любовью, и да будут жить в мире, творя волю Твою во славу Твою.

Самое короткое обращение к Божией матери

Богородица Дева, если Ты есть – помоги!

Мозг реагирует на общение с высшими силами.

Мозг реагирует на общение с высшими силами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нейробиологи обнаружили мистический интерфейс

Не все ученые считают обращение к высшим силам совсем уж мракобесием. Некоторые не исключают, что они существуют и оказывают воздействие из потустороннего мира.

Американские нейробиологи из детского научного центра при Йельском университете (Yale Child Study Center) и Института духовности разума и тела Колумбийского университета (Spirituality Mind Body Institute at Columbia University), не задаваясь вопросом о реальности сверхъестественного, попытались понять, каким образом оно проникает в человеческое сознание. Разобраться помогли эксперименты, в которых участвовали несколько десятков добровольцев из числа тех, которые регулярно молились. Ученые транслировали испытуемым повествования нейтрального, стрессового и духовного характера, наблюдая за реакцией их мозгов.

Функциональная магнитно-резонансная томография продемонстрировала: в ответ на «духовное» все добровольцы откликались мозгами одинаково. У них заметно снижалась активность в небольшом участке теменной коры (parietal cortex) - конкретно в нижней теменной дольке (lobulus parietalis inferior), которая отвечает за самоконтроль и адекватное восприятие положения собственного тела в пространстве.

Экспериментаторы сделали вывод, что своеобразным интерфейсом для связи с потусторонним миром служит нижняя теменная долька служит. Благодаря ей в мозг и «проникает» сверхъестественное – то ли виртуальное - выдуманное, то ли реальное. Ослабла электрическая активность в дольке, и оно — сверхъестественное — тут как тут: влетело словно бы в открытую дверцу. Или, наоборот, вылетело в виде молитвы.

КСТАТИ

В человеке обнаружена ДНК Бога

Дин Хамер (Dean Hamer), известный американский генетик, еще в 2004 году, изучив несколько тысяч образцов ДНК испытуемых, обнаружил, что глубоко верующие люди имеют в своем организме ген, названный им VMAT2. А у безбожников такого гена нет.

Хамер не исключает, что «ген веры в Бога» христиане могли унаследовать от самого Иисуса Христа, а мусульмане - от Мухаммеда. Доктор, правда, поминает еще и Будду, ген которого могли унаследовать буддисты, хотя тот богом-то и не был.

Следуя такой логике, надо бы признать, что сатанистам достались гены дьявола, а тем, кто верит в пришельцев, - от инопланетян. Бред вроде бы. Хотя, может статься, что тот самый VMAT2 имеет универсальное свойство и пробуждает стремление к духовно-мистическому вообще.

- Мои исследования, - оправдывался Хамер, - не подрывают веры в Бога. Напротив, существование «гена веры в Бога» еще раз доказывает гениальность Творца, который «подарил» этот ген человеку.