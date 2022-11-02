Современные технологии на службе московской системы экологического мониторинга

Директор ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Полина Захарова. Фото предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

«КП» поговорила с директором ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Полиной Захаровой

– Полина Владимировна, что сегодня представляет собой московская система экологического мониторинга?

– Московская система экологического мониторинга сегодня охватывает все природные среды: атмосферный воздух, почвы, поверхностные и подземные воды, зеленые насаждения, геологические процессы, уровни шума. На контроле также находятся выбросы в атмосферу наиболее крупных промышленных предприятий. В основе экологического мониторинга лежит система сбора информации о состоянии природных сред. В Москве используются высокоточные методы измерения, основанные на референтных (эталонных) или аналогичных им методах.

В приоритете – автоматизированные непрерывные измерения. Особенно это важно для таких быстро изменяющихся природных сред, как, например, атмосферный воздух. В Москве качество воздуха контролируется круглосуточно в режиме онлайн с помощь 57 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА). Автоматизированные измерения также применяются в мониторинге водных объектов, подземных вод, оползневых процессов, уровней шума.

В тех случаях, когда автоматизированные методы неприменимы, используется отбор проб с последующим анализом в химической лаборатории, оснащенной самым современным оборудованием. В области аккредитации лаборатории – более 600 веществ.

Все данные экологического мониторинга поступают и хранятся в информационном ресурсе «Единый городской фонд экологического мониторинга». Фонд обеспечивает анализ данных с применением современных методов статистики – автоматически формируются более 200 отчетов по всем природным средам.

В последнее десятилетие Правительство Москвы уделяло значительное внимание развитию Московской системы экологического мониторинга. За эти годы приборный парк экомониторинга прошел практически полную модернизацию, существенно возросло количество пунктов мониторинга. По решению Мэра Москвы С. С. Собянина были созданы круглосуточная служба оперативного контроля и геологическая служба.

АСКЗА Технополис. Фото предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

– Какие основные задачи решает экологический мониторинг в Москве?

– Система экомониторинга – единственный источник достоверной информации о состоянии природных сред для принятия управленческих решений в области охраны окружающей среды. И это единственный источник информации об экологической эффективности реализуемых природоохранных программ и проектов.

Так, например, более 10 лет назад экологический фактор стал одной из причин начала модернизации и реконструкции транспортной системы Москвы. Были приняты и реализуются решения в области строительства дорог, развязок, развития общественного транспорта, экологизации городского автопарка с постепенным переходом на электробусы и так далее.

По экологичному пути пошли при модернизации теплоэнергетического комплекса Москвы с внедрением парогазовых установок, Московского нефтеперерабатывающего завода, городских коммунальных объектов.

В настоящее время мы видим значимый экологический эффект от принятых мер.

Так, за последние 10 лет достигнуты следующие результаты: концентрации оксида углерода снизились в 1,6 раза, оксида азота – в 1,3 раза, диоксида азота – в 1,1 раза, диоксида серы – в 1,3 раза, взвешенных частиц РМ10 (измерения ведутся с 2014 года) – в 1,3 раза, РМ2,5 – в 1,3 раза.

– Последние несколько лет климатические аномалии все чаще навещают Москву. То непроглядный туман, то рекордная жара или снегопад.

– Следствием климатических изменений по всему миру, как отмечают специалисты, являются рост температуры воздуха, так называемая «нервная» погода – «волны жары и холода», частые переходы через ноль градусов зимой, сильные ливни и эпизоды шквалистого ветра.

Погода – важнейший фактор, определяющий состояние природных сред.

Если говорить об атмосферном воздухе, то погода определяет способность атмосферы к самоочищению от загрязнителей. За счет ветра загрязняющие вещества переносятся в верхние слои атмосферы, за счет дождя – вымываются. Однако бывают периоды, которые характеризуются ослаблением условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, когда в условиях штиля, температурных инверсий загрязняющие вещества накапливаются в нижних слоях атмосферы. Если процессы самоочищения снижаются очень сильно, объявляются так называемые неблагоприятные метеорологические условия, при которых предприятия обязаны снижать выбросы в атмосферный воздух. В Москве выполнение этих требований крупными предприятиями отслеживается в рамках системы мониторинга промышленных выбросов в автоматическом режиме.

Количество осадков и их режим очень значимы для состояния рек, прудов и озер, загрязнения почв, состояния зеленых насаждений.

В целом на долгосрочном периоде климатические изменения не вызывают негативных тенденций в состоянии московских природных сред. Состояние природных сред в Москве улучшается.

Про атмосферный воздух упоминалось выше – концентрации загрязняющих веществ снизились в 1,1–1,6 раза.

По водным объектам в центральной части города отмечается снижение содержания нефтепродуктов и металлов почти вдвое в долгосрочной динамике (более 10 лет), на 38% сократилось содержание аммонийного азота в нижнем течении Москвы-реки.

За тот же период концентрация подвижных форм металлов (доступных для растений) в почве снизилась в 1,4–2,6 раза, а нефтепродуктов – в 2,2 раза.

Состояние древесно-кустарниковой растительности в Москве в последние семь лет стабильное, порядка 92% находятся в хорошем и удовлетворительном качественном состоянии.

Для отдельных погодных факторов, которые могут оказывать непродолжительное негативное воздействие, приняты компенсирующие меры. Так, например, в 2013 году Мэром Москвы разработан и утвержден «План действий органов исполнительной власти города Москвы по снижению воздействия аномальной жары и загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения», в котором задействованы природоохранные, коммунальные, медицинские, социальные и другие службы города. Например, из того, что могут наблюдать все жители города – это информирование о наступлении жаркого периода, дополнительный полив в жару асфальтовых покрытий, раздача воды в метро и другие меры. В рамках выполнения работ по содержанию зеленых насаждений количество циклов полива может увеличиваться до пяти раз.

– Экомониторинг контролирует много показателей. Можно ли выделить главные?

– Показатели, которые мы контролируем в рамках экологического мониторинга, выбраны не случайно, каждый показатель ориентирован на определенную задачу мониторинга. Возьмем, например, атмосферный воздух. Одной из основных задач мониторинга атмосферного воздуха является получение данных для оценки воздействия на здоровье населения. Специалистами-эпидемиологами научно доказан перечень веществ, которые являются приоритетными по воздействию на здоровье людей. Это оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, взвешенные частицы РМ10 и РМ2,5, углеводородные соединения и другие. Все эти вещества контролируются в рамках московской системы мониторинга атмосферного воздуха.

Для всех веществ, для которых разработаны надежные автоматические методы, используются круглосуточные непрерывные наблюдения. Причем за 10 лет количество контролирующих эти вещества станций и приборов существенно возросло.

Например, Москва была первым в России городом, где на постоянной основе начал проводиться мониторинг наиболее приоритетных веществ – взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5. Именно по инициативе Правительства Москвы на федеральном уровне в 2010 году были установлены нормативы для РМ10 и РМ2,5. С 2003 года количество станций, контролирующих приоритетные РМ10 и РМ2,5, увеличилось с 7 до 42. С 2010 года впервые в Российской Федерации для измерения РМ10 и РМ2,5 в Москве была внедрена уникальная автоматическая взвешивающая система, позволяющая отказаться от множества ручных операций, повысить надежность результатов.

Еще одна задача мониторинга атмосферного воздуха – контроль воздействия промышленных предприятий. И под эту задачу для мониторинга важно выбирать реперные вещества, характерные для производственных процессов. Например, для Московского нефтеперерабатывающего завода, влияние которого веерно контролируется при различных направлениях ветра 6 АСКЗА, реперными веществами в первую очередь являются сероводород, диоксид серы. Все мы помним ситуацию с полигоном Кучино в Московской области. Для контроля воздействия полигона реперными веществами являются в первую очередь сероводород и метан. Для предприятий строительной отрасли это взвешенные частицы.

Можно привести примеры из мониторинга водных объектов. Качество воды в реке Москве контролируется в 13 створах. При мониторинге реки Москвы в центральной части города наиболее важными являются вещества, характерные для поверхностного стока (взвешенные вещества, нефтепродукты, металлы). После водовыпуска Курьяновских очистных сооружений в добавление к вышеперечисленным показателям важным становится мониторинг биогенных веществ, характерных для коммунальных стоков.

Такая ориентированность показателей мониторинга на задачи есть по каждой природной среде, поэтому выделить один или даже несколько главных практически невозможно.

Анализ проб воды. Фото предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

– Если по какому-либо параметру обнаружите нарушение, куда идут данные?

– В целом есть два направления использования данных экологического мониторинга. Первое – это те случаи, когда для решения проблемы нужны мероприятия общегородского масштаба. В этом случае речь не идет о нарушениях природоохранного законодательства конкретным юридическим лицом. Пример такой ситуации – это снижение загрязнения воздуха вблизи автотрасс.

Второе направление – это работа под задачи государственного экологического надзора. В этом случае данные экологического мониторинга – это доказательная база для обоснования внеплановых проверок надзорных органов. И по таким случаям информация передается по подведомственности в Управление государственного экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, в подразделения Роспотребнадзора, Росприроднадзора, органы прокуратуры.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ЭКОМОНИТОРИНГА

– Цифровизация, внедрение «умных» технологий помогают в работе?

– Да, конечно. Современная система экологического мониторинга невозможна без цифровых технологий. Я уже говорила об этапе автоматизированного сбора первичной информации. В настоящее время Единый городской фонд данных экологического мониторинга включает информацию о более чем 1 трлн измерений. Ежегодный объем поступающих данных – более 70 миллионов показателей. Обработать такое количество информации «вручную» невозможно.

Без информационных технологий сегодня невозможно и обеспечение экологической информацией пользователей. Москва предоставляет горожанам данные по воздуху в режиме реального времени. Сайт ГПБУ «Мосэкомониторинг» реализует высокотехнологичные решения в области открытости и доступности экологической информации.

Но это уже реализованный этап. А если говорить о новых технологиях, то это, во-первых, системы моделирования и прогнозирования природных сред. Мы развиваем прогнозирование загрязнения атмосферного воздуха, моделируем развитие опасных геологических процессов.

В 2021 году завершены работы по созданию высокоточной системы оползневого мониторинга на Воробьевых горах, которая обеспечивает контроль оползневой активности на всей площади склона в режиме реального времени. Система включает в себя 20 автоматизированных инклинометрических скважин, позволяющих контролировать оползневые подвижки до глубины 100 метров, 19 скважин с автоматизированными измерениями уровня грунтовых вод, показывающих обводненность склона, 13 глубинных датчиков порового давления для контроля напряжений в основании оползня.

Данные автоматических измерений анализируются в специально разработанной геомеханической модели, что позволит оперативно актуализировать оценки и прогнозы устойчивости склона Воробьевых гор.

На сегодняшний день нами совместно с Гидрометцентром России создана технология прогнозирования загрязнения воздуха городского масштаба. Технология прогнозирует метеоданные, процессы химической трансформации веществ в атмосфере и на выходе – ежедневный прогноз качества воздуха по основным пяти загрязняющим веществам – оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, РМ10 – с шагом 2 км.

Для России такая разработка – инновационная, не имеет аналогов.

Еще пример новых подходов. В системе экомониторинга Москвы начали использоваться технологии видеонаблюдения. Это дополнительный источник информации.

– Можно ли применить искусственный интеллект (ИИ) для обработки и анализа больших объемов данных в вашей сфере?

– Искусственный интеллект – очень перспективная технология. Количество информации, которая переходит в «цифру» и может использоваться в экомониторинге, постоянно возрастает. И это не только данные непосредственно измерений состояния природных сред. Это и данные видеонаблюдения транспортных потоков, промышленных зон, данные дистанционного мониторинга земли, технологии учета в водопотреблении, в энергосбережении. В перспективе все эти данные должны совместно обрабатываться, в том числе и под экологические задачи. И без искусственного интеллекта здесь не обойтись.

Перспективные направления для искусственного интеллекта также видятся в областях моделирования и прогнозирования состояния природных сред.

– Данные на сайте Мосэкомониторинга обновляются круглосуточно. Должно быть, это колоссальные объемы информации, которую нужно хранить и обрабатывать

– Сайт – это «верхний уровень» Единого городского фонда данных экологического мониторинга. АСКЗА передает результаты измерений один раз в 20 минут, по одному показателю это составляет 72 значения в сутки. Кроме концентраций загрязняющих веществ, передаются метеоданные, данные системы жизнеобеспечения станций. В целом ежегодный объем данных от АСКЗА и метеоизмерений – 55 млн значений. Все работы по обработке этих данных и трансляции их на сайт осуществляются в автоматическом режиме.

А вот аналитические работы, например, влияние направления ветра, метеоусловий и другие проводятся специалистами, но тоже с использованием автоматизированного статистического инструментария.

«БЕСПРЕРЫВНО И КРУГЛОСУТОЧНО»

– Москва плавно перетекает в Подмосковье. Воздухом дышим общим, по МКАД разделение не проходит.

– Атмосферный воздух – динамичная среда и не знает административных границ.

В 2021 году в рамках соглашения о сотрудничестве в 12 городах Московской области были установлены 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха. Подмосковные станции и их газоаналитическое оборудованию ничем не отличаются от московских, измерения также осуществляются каждые 20 минут, беспрерывно и круглосуточно. Москва ведет техническое обслуживание станций, а область – обработку, анализ данных и предоставление информации пользователям и населению.

Объединенная система мониторинга воздуха обеспечивает решение задач и в интересах Московской области, и в интересах Москвы. Например, есть производственные объекты, которые воздействуют на воздух обоих регионов, у нас, по сути, единая транспортная система.

Совместный мониторинг позволяет эффективно решать задачи в области природоохранных мероприятий, государственного надзора, проводить оценку эффективности принимаемых мер в части снижения воздействия на окружающую среду.

– Насколько активно москвичи следят за данными на вашем сайте?

– Предоставление экологической информации населению – одно из важнейших направлений применения данных экологического мониторинга. Оперативная информация о состоянии воздуха имеет практическое значение, так как, говоря научным языком, позволяет снизить «экспозицию» за счет выбора людьми времени и места прогулок, маршрутов движения (например, минуя территории, непосредственно прилегающие к автотрассам).

Поэтому на нашем сайте информация дается в режиме реального времени. Посещаемость сайта высокая, особенно при ослаблении условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

В 2018–2020 годах сайт прошел модернизацию, и сейчас на сайте можно познакомиться не только с данными АСКЗА. Открыт доступ к метеоданным, данным температурных профилемеров, и посетители могут самостоятельно посмотреть, как меняются условия рассеивания в атмосфере Москвы.

Фото предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

– А еще контролируют шумовое загрязнение.

– Измерениями шума занимается специальная аккредитованная акустическая служба ГПБУ «Мосэкомониторинг». Контроль уровней шума ведется от различных источников: от строительных работ, погрузочно-разгрузочных работ на торговых объектах, от транспортных потоков, железнодорожного транспорта и других.

Ежегодно в среднем обследуется более 2 тысяч территорий.

Надо отметить, что для строительных работ в ночное время законодательством Москвы установлены требования, направленные на снижение уровней шума до нормативных значений на прилегающих жилых территориях.

В 2021 году выявлено около 200 фактов превышений уровней шума от строительных работ. За нарушение условий производства работ в ночное время вынесены постановления о назначении административных штрафов на общую сумму 16,1 млн рублей.

– Сколько людей работает в «Мосэкомониторинге»? Кто эти специалисты?

– Наш штат – более 350 человек. В ГПБУ «Мосэкомониторинг» работают высококвалифицированные специалисты – экологи, физики, химики, почвоведы, инженеры, аналитики, геологи, гидрогеологи, геодезисты, метеорологи, метрологи, математики, экономисты, юристы, специалисты других специальностей.

Такой большой круг необходимых специальностей объективно отражает тот широкий круг задач, которые ежедневно приходится решать. Обо всех подразделениях рассказать в рамках статьи невозможно, а выборочно рассказывать не буду, так как работа каждого подразделения и каждого сотрудника важна и незаменима. Скажу одно – у нас высокопрофессиональная и дружная команда.