«Ощущение всемогущества. И вседозволенности»: Марк Варшавер объяснил, почему актриса Александра Захарова судится с театром

Директор «Ленкома» Марк Варшавер объяснил, почему актриса Александра Захарова судится с театром Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

1 ноября в Тверском суде Москвы должно было состояться заседание по иску актрисы Александры Захаровой к театру «Ленком». Но его перенесли. А вопросы остались. Собственно, из-за чего снова суд? Всего месяц назад актрисе уже отказали в претензиях на авторские права на спектакли отца – режиссера Марка Захарова. И вот опять. Всё те же действующие лица: Александра Захарова против «Ленкома». И всё та же наследственная тяжба.

Александра Марковна новый процесс не комментирует. Зато её оппоненты - охотно. За разъяснениями мы обратились в «Ленком».

По словам директора театра Марка Варшавера, Александра Захарова уже проиграла четыре суда с театром. Но не сдается. Если раньше она заявляла права только на 4 спектакля Марка Захарова («Шут Балакирев», «Королевские игры», «Женитьба Фигаро», «Поминальная молитва»), то теперь претендует на все.

- Она хочет получить права на все спектакли своего папы, - полагает Марк Варшавер. - Но театр не имеет никакого отношения к авторским правам Марка Захарова. Марк Анатольевич заключал договоры напрямую с продюсерскими компаниями. Он продал права на спектакли и получил солидное вознаграждение. Александра Марковна прекрасно об этом знает. У нее должны быть договоры, которые остались после отца. Один экземпляр хранился у продюсера, другой - у Захарова, а теперь – у его дочери. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понять. Но Александра Марковна продолжает что-то требовать от театра.

- Если это так, зачем подавать новые иски?

- Я объясняю только желанием максимально навредить мне, директору театра. Но для меня ее действия - это как укус комара. К сожалению, ей наплевать на коллег, на театр. Она привыкла к ощущению всемогущества. И вседозволенности. Но ситуация изменилась, и она не может её принять.

- Александра Захарова играет сегодня?

- У нее осталось два спектакля в репертуаре: «Вишневый сад» (играет Раневскую) и «Безумный день, или женитьба Фигаро» (графиня Альмавива). Один-два раза в месяц эти спектакли мы показываем. Есть вторые составы. Новых ролей у Захаровой нет. В «Беге» Александр Лазарев (он режиссер постановки) ей ничего не предложил. Марат Гацалов будет ставить «Ревизора». Там тоже нет роли для возрастной актрисы.

- Согласитесь, это обижает.

- Конечно. Раньше играла 7-8 главных ролей в спектаклях Марка Захарова. Без состава. Чтобы не вводить второй состав на её роли, его вообще не вводили ни для кого. В результате 80% труппы не играло. Когда Александра Марковна улетала с отцом за границу (она сопровождала его на лечение), то спектакли, в которых она была занята (а это 7-8 названий) снимали и все ждали её возвращения. Театр неделю мог показывать только «Юнону и Авось». Сегодня такого нет. Очень редки замены. Играет вся труппа.

- В том числе Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова?

- Да, она наконец занята в репертуаре. Играет в девяти названиях. Правда в массовке, чем недовольна, мол, раньше играла главные роли (чего никогда не было), а сейчас у нее только «проход со свечой». Со свечкой или без свечки, но все же выходит на сцену и отрабатывает зарплату.