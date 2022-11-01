Как защититься от инфекций: задайте свой вопрос иммунологу

Совсем скоро, 8 ноября текущего года, в «Комсомольской правде» пройдет онлайн-конференция. Она будет посвящена вопросам о работе иммунной системы в период активного распространения вирусных инфекций. Осенью как никогда важно защищать свой организм от простуд и заботиться о здоровье.

У читателей нашего издания есть уникальная возможность задать вопросы доктору медицинских наук, эксперту по вопросам иммунологии Валерию Владимировичу Клюваеву. Специалист подробно ответит на самые интересные вопросы во время прямого эфира нашей онлайн-конференции и расскажет, как защитить себя и семью от инфекций.

Задать вопрос можно с помощью специальной формы на сайте.