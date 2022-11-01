Каждый пятый россиянин считает, что все пенсии нужно уравнять

Участники исследования могли назвать несколько параметров, от которых, по их мнению, должен зависеть размер пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 ноября доплаты к пенсиям получат летчики, шахтеры и представители некоторых других профессий. Однако справедливо ли, что представители одних профессий получают более высокие пенсии, чем представители других? Сайт KP.RU провел опрос и решил узнать мнение россиян об этом. Участники исследования могли назвать несколько параметров, от которых, по их мнению, должен зависеть размер пенсии.

Как оказалось, 55% опрошенных полагают, что ключевым фактором должен быть стаж. Чем дольше человек трудился (а может, он и вовсе продолжает работать на свою страну), тем больше он должен получать пенсию.

Еще одним из ведущих пунктов стала сложность, вредность или опасность выполняемой работы. За этот вариант проголосовали 49% опрошенных. По мнению россиян, было бы не справедливо платить одинаково человеку, который всю жизнь проработал хирургом или пожарным и, к примеру, библиотекарю или гардеробщику, который работал в комфортных условиях и не сталкивался ни с какими сложностями в работе.

«Люди со сложными профессиями заслуживают прибавку за свой нелегкий труд. Все справедливо», - говорит участница опроса.

«Конечно, сложность учитывать нужно. Если с большой зарплаты отчисления брали, то и выплачивать на пенсии нужно больше, чем другим», - соглашается другой.

18% опрошенных отмечают, что пенсии должны зависеть от профессий. К примеру, какая-то работа не требует особых энергозатрат и даже высшего образования, а ради другой людям приходится полжизни учиться, зато потом они могут внести неоценимый вклад в жизнь общества, сделать научное открытие, к примеру.

13% отдельно проголосовали за вариант «особые заслуги перед обществом или страной». Опрошенные уверены, что нужно поощрять тех, кто трудится не только для себя и ради зарплаты, но и ради всего общества.

Еще столько же отметили, что нужно доплачивать пенсионерам за возраст. Чем старше – тем больше человек должен получать, ведь в преклонном возрасте могут потребоваться деньги на лекарства, на операции, на реабилитацию и санатории.

12% россиян считают справедливым отрегулировать размер пенсий по регионам, ведь в некоторых городах особенно сложно выжить на маленькую пенсию.

8% добавили, что на размер пенсии должно влиять количество детей, так мать-героиня, к примеру, могла не набрать стажа, но заслуживает высокой пенсии.

7% опрошенных повышали бы пенсии тем, кто имеет проблемы со здоровьем, а еще 5% - тем, кто имел непростой график на работе, трудился сутками или выезжал на тяжелые сезонные работы и неделями не бывал дома.

А вот 20% россиян отметили, что все пенсионеры должны получать одинаковые пенсии и доплачивать кому-то одному – несправедливо в любом случае. Если человек имел сложную работу, он имел и высокую, а сейчас, на пенсии, всех было бы правильно уравнять, уверены опрошенные.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 10,8 тысячи человек.