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1 ноября 2022 15:10

Каждый пятый россиянин считает, что все пенсии нужно уравнять

Россияне рассказали, от чего должен зависеть размер пенсии
СОБОЛЕВА Кристина
Участники исследования могли назвать несколько параметров, от которых, по их мнению, должен зависеть размер пенсии

Участники исследования могли назвать несколько параметров, от которых, по их мнению, должен зависеть размер пенсии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 ноября доплаты к пенсиям получат летчики, шахтеры и представители некоторых других профессий. Однако справедливо ли, что представители одних профессий получают более высокие пенсии, чем представители других? Сайт KP.RU провел опрос и решил узнать мнение россиян об этом. Участники исследования могли назвать несколько параметров, от которых, по их мнению, должен зависеть размер пенсии.

Как оказалось, 55% опрошенных полагают, что ключевым фактором должен быть стаж. Чем дольше человек трудился (а может, он и вовсе продолжает работать на свою страну), тем больше он должен получать пенсию.

Еще одним из ведущих пунктов стала сложность, вредность или опасность выполняемой работы. За этот вариант проголосовали 49% опрошенных. По мнению россиян, было бы не справедливо платить одинаково человеку, который всю жизнь проработал хирургом или пожарным и, к примеру, библиотекарю или гардеробщику, который работал в комфортных условиях и не сталкивался ни с какими сложностями в работе.

«Люди со сложными профессиями заслуживают прибавку за свой нелегкий труд. Все справедливо», - говорит участница опроса.

«Конечно, сложность учитывать нужно. Если с большой зарплаты отчисления брали, то и выплачивать на пенсии нужно больше, чем другим», - соглашается другой.

18% опрошенных отмечают, что пенсии должны зависеть от профессий. К примеру, какая-то работа не требует особых энергозатрат и даже высшего образования, а ради другой людям приходится полжизни учиться, зато потом они могут внести неоценимый вклад в жизнь общества, сделать научное открытие, к примеру.

13% отдельно проголосовали за вариант «особые заслуги перед обществом или страной». Опрошенные уверены, что нужно поощрять тех, кто трудится не только для себя и ради зарплаты, но и ради всего общества.

Еще столько же отметили, что нужно доплачивать пенсионерам за возраст. Чем старше – тем больше человек должен получать, ведь в преклонном возрасте могут потребоваться деньги на лекарства, на операции, на реабилитацию и санатории.

12% россиян считают справедливым отрегулировать размер пенсий по регионам, ведь в некоторых городах особенно сложно выжить на маленькую пенсию.

8% добавили, что на размер пенсии должно влиять количество детей, так мать-героиня, к примеру, могла не набрать стажа, но заслуживает высокой пенсии.

7% опрошенных повышали бы пенсии тем, кто имеет проблемы со здоровьем, а еще 5% - тем, кто имел непростой график на работе, трудился сутками или выезжал на тяжелые сезонные работы и неделями не бывал дома.

А вот 20% россиян отметили, что все пенсионеры должны получать одинаковые пенсии и доплачивать кому-то одному – несправедливо в любом случае. Если человек имел сложную работу, он имел и высокую, а сейчас, на пенсии, всех было бы правильно уравнять, уверены опрошенные.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 10,8 тысячи человек.

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