Россиян приглашают для участия в «Евразийском экологическом диктанте»

Вячеслав Фетисов, председатель Всероссийского общества охраны природы. Фото: Пресс-центр Медиагруппы «Комсомольская правда»

Организаторами диктанта стали Российский государственный социальный Университет (РГСУ) и Всероссийское общество охраны природы (ВООП). Так они надеются привлечь внимание общественности к экологической проблематике и к задачам природоохранной деятельности в России и странах СНГ, оценить уровень экологической грамотности и сознания граждан.

– Понятие «экология» включает в себя широчайший спектр проблематики, - говорит и.о. ректора РГСУ, академик РАХ Андрей Хазин. - В том числе, это и важнейшее направление человеческой деятельности, охватывающее пространство от бытового поведения человека до изменений в промышленной политике. Именно поэтому мы предлагаем привлечь внимание к этой сфере через понятную и массовую форму экологического диктанта.

Задания диктанта подготовлены экспертами в сфере экологии всероссийского уровня, учителями-экспертами ЕГЭ по естественным наукам, а также членами профессорско-преподавательского коллектива факультета экологии и природоохранной деятельности РГСУ.

Помимо привлечения внимания общественности и СМИ к проблемам экологии, организаторы акции ставят задачу выявить талантливых молодых людей из России и стран СНГ, имеющих высокий уровень знаний в этой области.

– Нам важно растить среди молодежи лидеров мнений, представителей управленческой, политической, научной и бизнес-элиты, акцентированных на решение вопросов охраны окружающей среды, – подчеркнул Вячеслав Фетисов, председатель Всероссийского общества охраны природы.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Испытания диктанта ориентированы на три категории участников: школьников старших классов, студентов высших учебных заведений естественно-научной направленности и на самую широкую аудиторию.

КОГДА НАЧНЕТСЯ?

Диктант начнется 28 ноября в 10.00 по московскому времени и пройдет как в очной форме на площадках главного кампуса и филиалов РГСУ, так и в онлайн-формате на портале Диктанта, что позволит сделать его по-настоящему массовым.

КАК УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ?

Правильные ответы и результаты диктанта будут опубликованы 1 декабря.

Победители Диктанта и участники, продемонстрировавшие наилучшие результаты, будут отмечены призами и наградами, в числе которых внеконкурсное зачисление в РГСУ по профильным направлениям подготовки.