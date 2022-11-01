Путин объяснил Эрдогану, что не так с зерновой сделкой

Российский лидер объяснил коллеге, почему мы остановили вывоз продуктов из украинских портов Фото: REUTERS

Состояние зерновой сделки Владимир Путин обсудил с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону. Российский лидер объяснил коллеге, почему мы остановили вывоз продуктов из украинских портов.

«Киевский режим при поддержке западных кураторов использовал созданный морской гуманитарный коридор для осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям российского флота в Севастополе», - объяснили в Кремле.

- Таким образом они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются, - Путин буквально за сутки до созвона с Эрдоганом все объяснил журналистам.

- Но если, вы меня извините за простоту выражения, Украина долбанет по этим судам? Виноватыми будем мы, - резюмировал глава страны на пресс-конференции.

Наш президент в разговоре с турецким лидером подчеркнул: надо расследовать инцидент с атакой Украины. Только, когда Киев пообещает не использовать гуманитарный коридор для военных акций, тогда можно будет вернуться к зерновой сделке.

Владимир Владимирович напомнил, что второй пункт соглашения о вывозе российского зерна и удобрений так и не выполнили. Они по-прежнему обложены санкциями. Еще и бедным странам ничего не перепадает. Только 5% зерна идет нуждающимся государствам.

«В этой связи подтверждена готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений», - сообщили в Кремле.

В конце политики обсудили вчерашние армяно-азербайджанские переговоры в Сочи. Вчера Путин рассказал, что условия для заключения мира в будущем есть.