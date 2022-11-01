В России пассажиры такси с ограниченными физическими возможностями тестируют новые удобные функции

Людям с ограничением здоровья станет удобнее ездить в такси. Яндекс Go добавил в мобильное приложение специальные возможности, которые теперь отображаются на отдельном экране. Данные функции крайне важны для пассажиров, передвигающихся на инвалидной коляске или в сопровождении собаки-поводыря, а также для людей с проблемами слуха и зрения. Новые опции при заказе авто могут опробовать пользователи в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Воронеже и Самаре. В дальнейшем такие возможности появятся и в других городах, где работает сервис.

Фото предоставлены Учебно-кинологическим центром "Собаки-помощники"

ПЯТЬ ВАЖНЫХ ОПЦИЙ

При заказе такси пользователям стали доступны пять новых функций, которые доступны в любом тарифе и не влияют на стоимость поездки.

1.«Помогите найти машину». Водитель получит сообщение о том, что незрячего пассажира нужно встретить, проводить до машины, и помочь посадить в салон. В комментариях к заказу пользователь может указать, как его найти.

2.«Общаюсь только текстом». В этом случае диалог будет только в чате.

3.«Не говорю, но слышу». Водитель будет понимать, что пассажир его слышит, но ответит жестами или текстом.

4.«Буду с инвалидным креслом». К таким пользователям подают авто с пустым багажником. Водитель поможет пассажиру разместиться в салоне, затем уберет кресло, а в конце поездки снова достанет его.

5.«Перевозка собаки-поводыря». Кроме пассажира в салоне авто поедет собака-поводырь. Для нее должно быть место в такси. Чтобы провезти четвероного друга, у пользователя должен быть паспорт на собаку, а также покрывало или подстилка, чтобы постелить на время поездки. Водитель поможет пассажиру добраться и разместиться в машине, а в конце поездки сориентирует, какие узнаваемые магазины, банки и прочие объекты есть поблизости.

Фото предоставлены Учебно-кинологическим центром "Собаки-помощники"

ОБУЧЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

После того, как пассажир укажет в заказе одну из этих опций, водитель получит соответствующее уведомление в карточке заказа. Кроме того, дополнительно еще прозвучит голосовое сообщение. Приняв заказ, водителю придет инструкция с информацией, какая помощь от него понадобится пассажиру, и сможет заранее подготовиться. Если по какой-то причине водитель не может выполнить этот заказ, от него можно оказаться.

Сервис стремится, чтобы все водители знали, как правильно взаимодействовать с такими пассажирами. Поэтому благотворительные фонды «Помощь рядом», «Подарок ангелу», «Обнаженные сердца», «Физическая реабилитация», учебно-кинологический центр «Собаки-помощники», «Центр лечебной педагогики» и другие помогли разработать специальные инструкции.

Первыми пользователями, которые опробовали новые функции, стали подопечные благотворительных фондов проекта «Помощь рядом». Обратная связь от таких пассажиров крайне важна, так как это помогает сделать сервис еще удобнее.