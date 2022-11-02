Анекдоты: Ребенок сотрудников Яндекса, отвечая на уроке, сначала рассказывает две рекламы

Вчера заходил в магазин «Конфискат».
Одно барахло с китайского рынка!
А где наркотики, золото, валюта, оружие?!
Куда они, уроды, все это-то девают?
* * *
- Откуда у тебя фингал?
- Вчера друг вернулся из свадебного путешествия…
- Ну и че?
- Так это я уговорил его жениться…
* * *
- Как не стыдно, мужчина, вы тут в кустах прячетесь, как будто ни при чем, а ваша собака загнала на дерево немолодую женщину, а ведь она чья-то мама!
- Да, мама моей жены.
* * *
Любовь приходит к нам с Амуром со стрелами, а уходит со скалкой и в бигудях.
* * *
Поскольку у меня нет соцсетей и нормального интернета, я попробовал найти друзей вне этой платформы, следуя, однако, тем же принципам: каждый день я выхожу на улицу и объясняю прохожим, что я ел, как я себя чувствую, что я делал вчера вечером, чем занимаюсь сейчас, что буду делать завтра. Вручаю им фотографии моих друзей и моего хомячка, даю фотографии, где я ремонтирую велосипед или где мне два года.
Я внимательно прислушиваюсь к чужим беседам и комментирую: «Мне нравится!»
И ура! У меня получается!
На сегодняшний день за мной следуют уже пять человек: два полицейских, один психиатр, один психолог и один медбрат.
* * *
Третий день я наедине с котом. Знаете, существо, которое только жрет и спит, - так себе компания. Поэтому коту скучно.
* * *
- У нас на работе электричество отключили за неуплату.
- Бывает, не стоит удивляться.
- Но я работаю на электростанции…
* * *
- Смотри! Я нашел 10 долларов!
- Молодец. И где они?
- Выкинул.
- Дурак! Зачем?!
- Фальшивка!
- С чего ты взял?
- Ну где ты видел 10 долларов с двумя нолями?
* * *
Видеонаблюдение во дворе дома - это отличный способ узнать цвет куртки чувака, угнавшего твою машину.
* * *
- Сарочка, у вашего мужа новый костюм?
- Нет, это мой новый муж.
* * *
Прежде чем объявлять голодовку, убедитесь, что вас вообще собирались кормить.
* * *
- Ты знаешь знаменитую скульптуру Родена «Мыслитель»?
- Да! А что?
- Вот меня давно интересует: о чем?! Ну о чем может думать голый мужчина?!
* * *
О каком равенстве полов идет речь, если когда женщину сравнивают с кошкой, то она ceкcуальная, а когда мужчину - с котом, то он жирный и наглый?
* * *
Свою девичью фигуру мне удалось не только сберечь, но и удвоить...
* * *
После собеседования прошло два года. Начинаю подозревать, что мне не перезвонят.