Анекдоты: Ребенок сотрудников Яндекса, отвечая на уроке, сначала рассказывает две рекламы

Вчера заходил в магазин «Конфискат».

Одно барахло с китайского рынка!

А где наркотики, золото, валюта, оружие?!

Куда они, уроды, все это-то девают?

* * *

- Откуда у тебя фингал?

- Вчера друг вернулся из свадебного путешествия…

- Ну и че?

- Так это я уговорил его жениться…

* * *

- Как не стыдно, мужчина, вы тут в кустах прячетесь, как будто ни при чем, а ваша собака загнала на дерево немолодую женщину, а ведь она чья-то мама!

- Да, мама моей жены.

* * *

Любовь приходит к нам с Амуром со стрелами, а уходит со скалкой и в бигудях.

* * *

Поскольку у меня нет соцсетей и нормального интернета, я попробовал найти друзей вне этой платформы, следуя, однако, тем же принципам: каждый день я выхожу на улицу и объясняю прохожим, что я ел, как я себя чувствую, что я делал вчера вечером, чем занимаюсь сейчас, что буду делать завтра. Вручаю им фотографии моих друзей и моего хомячка, даю фотографии, где я ремонтирую велосипед или где мне два года.

Я внимательно прислушиваюсь к чужим беседам и комментирую: «Мне нравится!»

И ура! У меня получается!

На сегодняшний день за мной следуют уже пять человек: два полицейских, один психиатр, один психолог и один медбрат.

* * *

Третий день я наедине с котом. Знаете, существо, которое только жрет и спит, - так себе компания. Поэтому коту скучно.

* * *

- У нас на работе электричество отключили за неуплату.

- Бывает, не стоит удивляться.

- Но я работаю на электростанции…

* * *

- Смотри! Я нашел 10 долларов!

- Молодец. И где они?

- Выкинул.

- Дурак! Зачем?!

- Фальшивка!

- С чего ты взял?

- Ну где ты видел 10 долларов с двумя нолями?

* * *

Видеонаблюдение во дворе дома - это отличный способ узнать цвет куртки чувака, угнавшего твою машину.

* * *

- Сарочка, у вашего мужа новый костюм?

- Нет, это мой новый муж.

* * *

Прежде чем объявлять голодовку, убедитесь, что вас вообще собирались кормить.

* * *

- Ты знаешь знаменитую скульптуру Родена «Мыслитель»?

- Да! А что?

- Вот меня давно интересует: о чем?! Ну о чем может думать голый мужчина?!

* * *

О каком равенстве полов идет речь, если когда женщину сравнивают с кошкой, то она ceкcуальная, а когда мужчину - с котом, то он жирный и наглый?

* * *

Свою девичью фигуру мне удалось не только сберечь, но и удвоить...

* * *

После собеседования прошло два года. Начинаю подозревать, что мне не перезвонят.