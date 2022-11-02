Сергей Собянин пригласил москвичей встретить День народного единства вместе

Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы принять участие в мероприятиях Дня народного единства.

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы принять участие в мероприятиях Дня народного единства и годовщины легендарного военного парада 1941 года, после которого военные уходили сразу на фронт. На своем персональном сайте глава столицы сообщил, что все доходы от них будут направлены на поддержку защитников России:

«Две даты - 4 ноября 1612 года и 7 ноября 1941 года - навсегда вошли в историю России. И в период Смуты начала XVII века, и в годы Великой Отечественной войны на долю наших предков выпали неисчислимые испытания. Но они выстояли и победили, потому что были едины, - отметил на своей странице в социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин. - В наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за свою безопасность и суверенитет, эти примеры особенно важны для каждого из нас. День народного единства и годовщину парада будем отмечать патриотическими мероприятиями, проникнутыми чувствами единства и гордости за нашу великую страну».

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В рамках празднования на Красной площади 5 - 7 ноября будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы, где можно будет увидеть военную технику, кинохроники, услышать стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки. Также будет организована инсталляция «Окна времени», где представят истории участников обороны Москвы в фотографиях из архива ТАСС. Также публике покажут исторический фильм «Разгром немецких войск под Москвой» 1942 года.

Но основная часть праздничных торжеств пройдет на ВДНХ с 4по 6 ноября…

ОТ СИЧЕНИКОВ ДО ЖАРЕНОГО АРБУЗА

Особое место в программе праздника займут продукция и блюда из новых регионов, которые вошли в состав России:

• гостей ждут ровеньковские цыбульники, сиченики из фасоли и фaршированная куриная нoжка, приготовленные по рецептам Луганской Народной Республики;

• Донецкую Народную Республику представят традиционный донецкий борщ с бычками и юшка гороховая «Мариупольская»;

• из Запорожской области на фестивале будет рыба, запеченная в глине с добавлением зелени и лимона;

• херсонская кухня удивит гостей свиными рулетиками с морковью, луком и грибами, а еще жареным арбузом.

СЕКРЕТЫ ШАШЛЫКА

В рамках фестиваля будет работать открытая кухня: шеф-повара расскажут об особенностях национальных блюд и покажут, как их приготовить. Так, гости узнают секреты приготовления краснодарского шашлыка из куриной грудки, тыквенного супа с копченостями по рецептам хозяек из Кабардино-Балкарии, уральской селянки, нежных свиных ребрышек с золотистой крымской кукурузой и телятины по-владимирски.

Торговая программа фестиваля собрала все самое интересное и вкусное из разных уголков России. Посетители смогут приобрести рыбу и сыры, мясные деликатесы и сладости.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА

В рамках мероприятия состоится Большая географическая викторина. Гости смогут познакомиться с географией России и разнообразием народов, проживающих

на ее территории, а также в игровой форме ответить на вопросы ведущих и получить подарки.

Специальный проект «Дальний Восток - молодость России» расскажет о туристических, гастрономических, культурных и экономических программах региона.

ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ СВО

В рамках культурной программы для всех гостей фестиваля будут открыты два шале, где пройдут мастер-классы.

Посетители смогут сказать самые теплые слова нашим военнослужащим, записав для них видеопоздравление с праздником или написав поздравительные открытки с пожеланиями.