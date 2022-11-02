Вопрос дня: Нужен ли мужчинам декретный отпуск? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Захар Прилепин, писатель:

- Как некоторые женщины отлично управляются теперь с машиной, так и мужчины ни в чем не уступают женщинам в уходе за детьми, в том числе отнятыми по тем или иным причинам от груди грудничками. Так почему бы и нет.

Наталья Андросенко, политолог:

- У нас равноправие. Разница между мужчиной и женщиной гораздо меньше, чем кажется. Так что никаких препятствий у мужчин к этому занятию, кроме стереотипов, нет. В Скандинавии, например, мужчинам не просто дают так называемый Папин месяц, но и государство ведет специальную агитацию, чтобы повысить роль отцов в семье.

Андрей Паршуков, спа-технолог:

- Я за партнерские отношения в семье. Я знаю, какой стресс для женского организма не только роды, но и уход за ребенком, - носить малыша на руках, поднимать коляску - все это нагрузка. Выход на работу поможет женщинам уделить больше времени себе, ведь обычный рабочий день - это не 24/7, когда ты мама.

Екатерина Сиванова, психолог:

- В России роль отца по-прежнему дефицитарная. У нас это намертво приколочено в прошивке: на мужчину надеяться нельзя (он может погибнуть, его могут посадить). А государством ведь управляют те же выходцы из российских семей.

Наталья Биттен, журналист, феминистка:

- Мужчинам ходить в отпуск по уходу за ребенком необходимо, но они не ходят, поэтому нужно делать так же, как и в странах Северной Европы, если мужчина свою часть не берет, то, значит, вообще эта часть отпуска пропадает и мать не может взять эту часть. Не меньше полугода необходим такой период, для того чтобы отцы были более вовлеченными.

Эдуард Бояков, театральный режиссер:

- Все-таки это полностью женская прерогатива и женская функция. Не надо размывать такие важные роли. Говоря о традиционной семье, мы должны поддерживать традиционные роли. Это не исключает того, что мужчина может эту роль выполнить, но это должно быть оформлено как исключение.

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