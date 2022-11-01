Премия Рунета: лучшего блогера, социальный проект и бизнес-сообщество в социальных сетях определят пользователи

В рамках Премии Рунета определены номинации «Народного голосования»: пользователи выберут лучшие бизнес-сообщества, социальные проекты и назовут лучших блогеров Рунета.

Во всероссийской онлайн-акции «Народное голосование» традиционно могут принять участие все желающие: номинанты могут подать заявку в трех категориях абсолютно бесплатно, а любой интернет-пользователь сможет отдать свой голос за понравившийся проект или блогера. Голосовать можно будет в мини-приложении ВКонтакте — специальном сервисе, который не надо скачивать, он открывается прямо на платформе — в официальном сообществе Премия Рунета.

«Традиционно Народное голосование показывает, что важно и интересно пользователям. В этом году, когда многие бренды и создатели контента перешли в отечественные социальные сети, особенно важно наградить лучшие проекты и выявить тренды Рунета. Здорово, что в этом году реализовать Народное голосование нам помогает компания VK», — подчеркнул Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК, член Общественной палаты РФ.

В отличие от основного блока номинаций Премии Рунета, в котором лауреатов выбирает Экспертный совет, в «Народном голосовании» победителей определяют интернет-пользователи. Цель «Народного голосования» — выявление их пристрастий и предпочтений. Номинант, набравший наибольшее число голосов по итогам открытого голосования, получит золотую статуэтку Премии Рунета и народное признание.

Победители «Народного голосования» Премии Рунета 2022 будут определены в трёх номинациях:

1. «Лучший блогер Рунета»;

2. «Лучшее бизнес-сообщество в соцсетях»;

3. «Лучшие социальные проекты в Рунете».