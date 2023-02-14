Алла Довлатова. Фото: соцсети.

Алла Довлатова с большим трудом избавилась от дома в Финляндии: продажа недвижимости в Европе обернулась для нее чередой проблем. Ведущая «Русского радио» призналась, что столкнулась с русофобией, поскольку финские риэлторские компании отказываются работать с россиянами.

От коттеджа в Финляндии Довлатова пыталась избавиться на протяжении трех лет. Во время пандемии ее семья перестала приезжать туда на отдых. Пожилым родителям Аллы стало сложно удаленно оплачивать счета за коммунальные услуги. А теперь отец радиоведущей и вовсе стал переживать, что финские власти могут отобрать недвижимость у русских хозяев.

Родители Довлатовой решили съездить в Финляндию, чтобы заключить договор с местной риэлторской компанией на продажу дома. Однако с трудностями супруги столкнулись уже на границе.

«Два пожилых 70-летних человека, отец за рулем, мама рядом. Они приехали, а им сказали выходить и идти дальше полем. Это целая эпопея», - рассказала Довлатова в шоу «Звезды сошлись».

В итоге продать дом родителям Довлатовой все же не удалось. В Москве нашлись люди, согласившиеся обменять свою квартиру на окраине столицы на коттедж в Финляндии.

«Поменяли этот дом на квартиру в Москве. Семья с детьми как раз искала там дом. Финские риэлторские компании отказывались сотрудничать. Мы нашли в итоге там одну риэлторскую фирму, где работают русские, они нам и помогли», - сообщила Довлатова.

Большой дом в Финляндии ведущая обменяла на четырехкомнатную квартиру в Выхино-Жулебино. Фото: кадр видео.

Радиоведущая призналась, что считает этот обмен неравноценным. Большой дом в Финляндии она обменяла на четырехкомнатную квартиру в Выхино-Жулебино. И хотя площадь апартаментов составляет 115 квадратных метров, район Довлатову не совсем устраивает.

«Я этот район не знаю, я тут не бывала раньше. Он называется Жулебино. От моего дома сюда ехать минимум полтора часа», - рассказала ведущая «Русского радио».

По словам Аллы, в квартире сделан свежий ремонт, но ей не нравится мебель. Тем не менее, тратится на новые предметы интерьера она не намерена. Единственное, что купила радиоведущая, - люстры и стулья, которые обошлись ей в 70 тысяч рублей. А на кухню она привезла дубовый стол с дачи. Жить в этой квартире Довлатова не собирается. Недвижимость уже облюбовала ее дочь Даша.

«У нее тут столько комнат, что я даже не сомневаюсь, что здесь студенты будут обитать постоянно», - отметила радиоведущая.

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