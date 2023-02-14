Так ли опасны энергетики, чтобы их запрещать

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На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о запрете продажи тонизирующих и энергетических напитков детям и подросткам до 18 лет. Согласно документу продажу энергетиков предлагают запретить на территории медицинских, образовательных, детских и молодежных, а также физкультурно-оздоровительных и культурных организаций, в общественном транспорте и на его остановках, заправках. Кроме того, молодежи до 18 лет нельзя будет пить энергетики в общественных местах. KP.RU спросил, действительно ли энергетики опасны для неокрепших умов подростков, у руководителя лаборатории аналитических методов исследования пищевых продуктов Института питания РАМН и лаборатории метаболомного и протеомного анализа ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктора химических наук, профессора Константина Эллера.

- Энергетики, прежде всего, винят за кофеин. Однако исследования, которые проводились нами неоднократно вместе с национальным фондом защиты прав потребителей, показывают, что концентрации кофеина в этих напитках даже меньше, чем в чашке чая. Демонизировать энергетики не надо, это продукт с умеренным содержанием кофеина. Да и привыкания он не вызывает, все ингредиенты в нем – разрешенные, - говорит Константин Эллер.

Второе, что часто считают минусом энергетиков – содержание сахара. Но и тут энергетики, по мнению эксперта, не самые агрессивные игроки на сладком поле. Количество сахара в тонизирующих напитках не превышает 10 %, а это примерно, как в обычном соке и даже меньше, чем в соке виноградном, где содержание сахара доходит до 16-ти процентов.

- Честно говоря, так можно чай с сахаром запрещать пить, и кофе с шоколадом, и компот, - недоумевает ученый. - Надо пить любой напиток, не превышая рекомендованных норм, а это не больше одной банки энергетика в сутки. Насчет того, что кто-то может, так сказать, на энергетики «запасть», так ровно также можно и к кофе пристраститься, и к крепкому чаю. Мое мнение: надо в принципе соблюдать сбалансированную диету, следить за своим питанием, а не выискивать один продукт и обращать на него всю мощь законодательства.

То, что энергетики содержат таурин (серосодержащая аминокислота), так это и вовсе, по словам эксперта, полезно.

- Таурин – совершенно безобидное и необходимое организму вещество, - говорит Константин Эллер. - Глюкуронолактон в составе связан с тем, что выводит продукты метаболизма быстрее. Конечно, детскому организму меньше надо веществ, чем взрослому, чтобы возникло насыщение, поэтому тут действительно детям лучше энергетики не пить, а взрослым – соблюдать рекомендованные нормы. Но по составу в них ничего страшного нет.