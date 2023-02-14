Спасатели МЧС, работающие в Турции, нашли под завалами кастрюлю с долларами

Все деньги переданы местной полиции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью и рано утром во вторник, 14 февраля, пресс-служба МЧС России сообщила «Комсомольской Правде» о том, что российские спасатели при разборе завалов в жилом доме в Турции обнаружили крупную сумму денег.

Фото: МЧС России

«При вскрытии очередного пласта завалов найдена кастрюля, наполненная 100-долларовыми купюрами»,- читаем в оперативном сообщении.

Фото: МЧС России

Общая сумма составила 150 тысяч долларов.

Все деньги - под опись - были переданы местной полиции.

Фото: МЧС России

А В ЭТО ВРЕМЯ

Наши специалисты делятся знаниями и опытом с сирийскими коллегами

Спасатели центра «Лидер» в городе Латакия провели занятия с местными пожарными и спасателями по тактике ведения поиска пострадавших.

Было на практике продемонстрировано имеющееся в распоряжении нашей группировки современное аварийно-спасательное оборудование.

Это - эндоскопы, георадары и тепловизоры, а также акустические приборы, позволяющие обнаружить человека под грудой строительного мусора на глубине до 4,5 метра.

Кстати, с начала работ в Сирии российские спасатели разобрали уже более 5,5 тысячи кубометров завалов.

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