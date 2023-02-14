Более 83% пользователей VK Клипов выражают свои чувства с помощью коротких вертикальных роликов

На первом месте по популярности среди опрошенных стоит тематика «Юмор»

Сервис коротких вертикальных роликов VK Клипы в преддверии Дня святого Валентина провёл опрос среди пользователей платформы, в котором выяснил, что короткие видео на тему юмора, животных и романтики являются самыми вирусными среди влюблённых. Чаще всего участники исследования сопровождают клипы подписью «Это мы» — эта фраза легла в основу контента специальной подборки сервиса VK Клипов, где собраны забавные романтические сюжеты от популярных селебрити и блогеров.

Как показал опрос, абсолютное большинство пользователей в отношениях предпочитает не только смотреть вместе короткие вертикальные ролики, но и активно делиться ими. На вопрос «Для чего вы отправляете клипы близким?» более 83% участников опроса ответили, что тем самым они хотят выразить свои чувства и провести параллели в отношениях через схожие сюжеты. При этом пользователи упомянули, что чаще всего отправляют видео с фразой «Это мы» и похожими.

На первом месте по популярности среди опрошенных стоит тематика «Юмор» — более 40% пользователей пересылают шуточные ролики, которые отражают их отношения с друзьями или вторыми половинками. Среди самых популярных сюжетов в этой категории оказались комичные бытовые ситуации между парами, сравнение полярных характеров и темпераментов между мужчинами и женщинами и ироничные ролики про слабости партнёров.

На втором месте по популярности среди пользователей VK Клипов находятся ролики с участием животных — ими делятся более 33% опрошенных. Самыми популярными сюжетами в этой категории оказались милые видео с домашними питомцами.

Третье место заняли ролики с романтическим сюжетом, с помощью которых более 27% зрителей платформы выражают свои чувства.

На основе результатов опроса команда VK Клипов подготовила ещё один повод рассказать близким о чувствах — специальную подборку «Это мы», в которой популярные клиперы и селебрити делятся забавными бытовыми ситуациями, случающимися в жизни многих пар.

В опросе с выбором нескольких вариантов приняло участие более 3,5 тыс. пользователей VK Клипов из России в возрасте от 14 до 34 лет.

VK Клипы — лидер российских сервисов коротких видеороликов, где пользователи могут смотреть и создавать ролики на любые темы — от развлечений до образования — как в отдельном приложении VK Клипы, так и в разделе с клипами внутри приложения ВКонтакте. Платформа активно развивается, внедряя новые технологии и поддерживая авторов контента.