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Общество14 февраля 2023 11:14

Более 83% пользователей VK Клипов выражают свои чувства с помощью коротких вертикальных роликов

На первом месте по популярности среди опрошенных стоит тематика «Юмор»
На первом месте по популярности среди опрошенных стоит тематика «Юмор»

На первом месте по популярности среди опрошенных стоит тематика «Юмор»

Сервис коротких вертикальных роликов VK Клипы в преддверии Дня святого Валентина провёл опрос среди пользователей платформы, в котором выяснил, что короткие видео на тему юмора, животных и романтики являются самыми вирусными среди влюблённых. Чаще всего участники исследования сопровождают клипы подписью «Это мы» — эта фраза легла в основу контента специальной подборки сервиса VK Клипов, где собраны забавные романтические сюжеты от популярных селебрити и блогеров.

Как показал опрос, абсолютное большинство пользователей в отношениях предпочитает не только смотреть вместе короткие вертикальные ролики, но и активно делиться ими. На вопрос «Для чего вы отправляете клипы близким?» более 83% участников опроса ответили, что тем самым они хотят выразить свои чувства и провести параллели в отношениях через схожие сюжеты. При этом пользователи упомянули, что чаще всего отправляют видео с фразой «Это мы» и похожими.

На первом месте по популярности среди опрошенных стоит тематика «Юмор» — более 40% пользователей пересылают шуточные ролики, которые отражают их отношения с друзьями или вторыми половинками. Среди самых популярных сюжетов в этой категории оказались комичные бытовые ситуации между парами, сравнение полярных характеров и темпераментов между мужчинами и женщинами и ироничные ролики про слабости партнёров.

На втором месте по популярности среди пользователей VK Клипов находятся ролики с участием животных — ими делятся более 33% опрошенных. Самыми популярными сюжетами в этой категории оказались милые видео с домашними питомцами.

Третье место заняли ролики с романтическим сюжетом, с помощью которых более 27% зрителей платформы выражают свои чувства.

На основе результатов опроса команда VK Клипов подготовила ещё один повод рассказать близким о чувствах — специальную подборку «Это мы», в которой популярные клиперы и селебрити делятся забавными бытовыми ситуациями, случающимися в жизни многих пар.

В опросе с выбором нескольких вариантов приняло участие более 3,5 тыс. пользователей VK Клипов из России в возрасте от 14 до 34 лет.

VK Клипы — лидер российских сервисов коротких видеороликов, где пользователи могут смотреть и создавать ролики на любые темы — от развлечений до образования — как в отдельном приложении VK Клипы, так и в разделе с клипами внутри приложения ВКонтакте. Платформа активно развивается, внедряя новые технологии и поддерживая авторов контента.

БИЗНЕС-ПРЕСС