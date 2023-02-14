Кулеба предложил считать всех выдающихся людей на Земле украинцами по умолчанию

Кулебе резко поплохело с головой Фото: EAST NEWS

Главе МИД Украины Дмитро Кулебе резко поплохело с головой. Он выдал целую серию потрясающих открытий пронзив своим взором не только суровое прошлое, но и туманное будущее. Словом, окончательно двинулся кукухой. Причем, настолько, что впору фамилию менять на какого-нибудь Кукуху с Кулебы.

- 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут великие события, будут приняты некие решения, которые надолго запомнятся России, - заявил Дмитро, намекая на подготовку заседания Генассамблеи ООН, где Киев вместе со своими союзниками планируют устроить настоящую обструкцию России и принять резолюцию с осуждением нашей страны. Пределом мечтаний для Киева было бы исключение России из Совета Безопасности ООН, но эта цель недостижима по определению. Да и с осуждением все не так гладко. Нет, большинство эта камарилья, скорее всего, снова соберет, но с каждым разом оно все меньше и меньше.

Впрочем, если бы Кулеба только этим ограничился и остановился, то мог бы сойти и за нормального. Но его понесло в антропологию, в которой украинские ученые занимают особое место с Украиной-праШумерией, постулатом, что неандертальцы произошли от древних укров и тому подобными "открытиями" свидомой научно й мысли.

На это раз он заявил, что все выдающиеся в истории люди были по происхождению украинцами.

- Человек может не знать о своих украинских корнях пока не совершит что-то важное. Я говорю о великих художниках, писателях, изобретателях. Статистика на нашей стороне - у большинства выдающихся людей прошлого века нашли украинские корни, - обнародовал Кулеба итоги своих подсчетов в параллельной реальности и предложил. - Не проще ли считать их всех украинцами по умолчанию? Потом уже будем смотреть, какие у них были взгляды, убеждения. Для того, чтобы творить, двигать человечество вперёд нужна прежде всего внутренняя свобода, а это и есть выражение украинского духа, украинской воли.

Статистика на их стороне? Где они такое видели? В каких ночных кошмарах. Нет, конечно, если записывать в украинцы всех, вне зависимости от происхождения, то без них человечество и колеса, наверное, не придумало бы.

То-то с таким духом и такой волей на самой Украине все последние 30 лет царство гениев и королевство изобретателей, деяния которых изумляют окружающий мир. Тоже, правда, где-то в параллельной реальности. А в настоящей происходит активная деиндустрализация, уничтожение промышленного и культурного потенциалов страны, которые, пусть и более медленно, но происходили и до начала российской специальной военной операции. А творческие победы украинцев в реальности происходят в виде наклеивания магнитиков на бронежилеты, чтобы разворачивать пулю в полете, обшивания грузовиков железными листами и придумывания сказок и фейков. Леонар Давинченко им в помощь.

Но и этого Кулебе оказалось мало. Он обосновал, ни больше, ни меньше, а исторические основания того, почему Россия не вправе сама решать свою судьбу и управлять собой, и объяснил, на кого возложена эта "великая историческая миссия".

- Российскую империю создали французы, немцы и украинцы, и теперь нам надо решать, что делать с ней дальше, - заявил это пухлячок в очечках.

А почто обидел других европейцев, которые сотнями приезжали в Россию и оставались тут насовсем. Кто со своими семьями, кто заводил семью здесь. Шотландцы, датчане, поляки, испанцы, молдаване, представители десятков национальностей. И все они поступали на службу России, даря ей свои таланты, а зачастую – и отдавая жизни.

И вот эта ошибка природы, которая не стоит и кончика ногтя ни одного из тех, кто приходил на службу России - что во времена Российской Империи, что в Советском Союзе – продекларировала, что оно будет повелевать судьбами миллионов. Существо, не осознающее, что в его речах и выступлениях читается вся история болезни и вылезают наружу все комплексы его собственной психики.

Марионетка, которая самостоятельно ничего не может решить даже в своей жизни. Тупая, ущербная, но великая в собственных глазах.