Дочери Василия Шукшина отсудили у театра Надежды Бабкиной 600 тысяч рублей

Надежда Бабкина - руководитель театра «Русская песня» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По мнению дочерей Василия Шукшина - Екатерины и Ольги - спектакль «Калина красная», который идет в театре «Русская песня», грубо искажает сюжет, в корне меняет авторскую мысль. Поэтому они не стали продлевать лицензию (срок разрешения истек еще в 2021 году) с театром, которым руководит Надежда Бабкина. В свое время Екатерина Шукшина рассказала «КП», что выдавала разрешение на другой текст инсценировки, не тот, что звучит со сцены. Театр категорически отказался вносить изменения в спектакль.

В итоге, Екатерина и Ольга не стали подписывать новую лицензию. Однако театр продолжал показывать спектакль без разрешения - «просто так».

Российское авторское общество (РАО) инициировало иск в пользу наследниц Шукшина. Сумма исковых требований около 600 тысяч рублей (Екатерине - 243 206 руб, Ольге 364 809 руб.).

По существующему закону для инсценировки или экранизации литературного произведения требуется согласие всех правообладателей. А их у Шукшина четверо: три дочери: Екатерина (от Виктории Софроновой), Мария и Ольга (от Лидии Федосеевой-Шукшиной), ну и сама Лидия Николаевна - вдова писателя.

Касательно спектакля «Калина красная» единства мнений среди наследниц нет. У Марии Шукшиной – средней дочери Василия Макаровича - ни к театру, ни к спектаклю нет претензий: она в нем играет главную женскую роль - «заочницу» Любу Байкалову. А вот Ольге и Екатерине Шукшиным спектакль категорически не нравится.

В итоге суд принял половинчатое решение. В требовании снять спектакль с показа Екатерине и Ольге отказали. Но суд удовлетворил их требование о выплате денежной компенсации за прокат «Калины красной» .

- Это такое компромиссное решение. Исковые требования Екатерины и Ольги Шукшиных удовлетворены частично, - считает известный адвокат Юлия Вербицкая-Линник. – Несмотря на то, что их договор с «Русской песней» истек, театр продолжит выплачивать им авторские отчисления. Хотя денежная компенсация Ольге и Екатерине Шукшиным положена в любом случае: театр же показывал «Калину красную» даже без их разрешения.

А вот требования прекратить показы спектакля были судом отклонены. Конечно, возникает вопрос: почему суд ограничил авторские права Ольги и Екатерины? Дочери Василия Шукшина считают, что спектакль является слишком вольной переработкой авторского материала. Они имеют право призвать театр вернуться к оригиналу? Да, имеют. И, если дело дойдет до крайности, потребовать снять спектакль с репертуара…