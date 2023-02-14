Минобороны России сообщило об уничтожении ангара с военной техникой бригады ВСУ

В этих кровопролитных боях наши воины уничтожили три склада боеприпасов ВСУ Фото: Александр КОЦ

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал журналистам о потерях в рядах ВСУ: на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии уничтожено до 70 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 100, на Донецком свыше 60, на Южно-Донецком и Запорожском до 40.

В этих кровопролитных боях наши воины уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях, а в Авдеевке Донецкой народной республики сожгли ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ. Кроме этого разбили десятки танков, бронемашин, самоходок и пикапов противника.

Нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки сбит самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, пункт управления подразделением радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вооруженных сил Украины, нанесено поражение также 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах.

Генерал-лейтенант Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожили семь беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

385 - самолетов.

208 - вертолетов.

3121 - беспилотный летательный аппарат.

404 - зенитных ракетных комплекса.

7859 - танков и других боевых бронированных машин.

1019 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4091 - орудие полевой артиллерии и минометов.

8377 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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