Украинский танкист и польский инструктор во время обучения бойцов ВСУ премудростям обращения с танками "Леопард 2" на полигоне в Польше. Фото: REUTERS

- На Украине не может быть нацизма, потому что у них президент еврей, - такие оправдания нацистских проявлений украинских "патриотов" и нацистских же, по сути, решений украинской власти нам приходится слышать все чаще и чаще. Примечательно, что люди, которые произносят или пишут, как будто не понимают, что нацистом может быть не только немец или итальянец, но и англичанин, испанец, русский, еврей, да и представитель совершенно любой национальности.

Тем не менее, этот аргумент используется каждый раз, когда в кадр попадают украинские вояки с эсэсовскими шевронами. И речь не только об украинской дивизии СС "Галичина", но и об элитных гитлеровских немецких соединениях: "Мертвая голова", "Дас Райх" и так далее. Кстати, команда Зеленского уже даже перестала затушевывать эти шевроны на ВСУшниках на фотографиях вместе с Зеленским.

Но, прикрываясь вышеприведенным аргументом, западные спонсоры и союзники нынешнего Киева, стараются сделать, будто они не видят, кто реально у власти в Киеве, и кто их поддерживает. Врут. У Зеленского научились, или сами сподобились, это неважно, но врут без зазрения совести. Потому что это позволяет сохранить лицо людей из приличного общества, а не пособников нацистов.

Экс-начальник Разведуправления Минобороны (РУМО) США, бывший советник Белого дома по национальной безопасности, генерал в отставке Майкл Фдинн опубликовал в своем аккаунте красноречивое фото украинских военных, держащих рядом друг с другом два флага – германский нацистский со свастикой и государственный Украины. Одно фото, на котором два этих флага. Не Донецкий ресурс или российский, а принадлежащий вот такому высокопоставленному и очень информированному бывшему руководителю очень крутой американской спецслужбы. Который еще и сопроводил фото пояснительной надписью, как будто специально для самых тупых: "Чтобы вы понимали, кого мы вооружаем".

Еще более изумительные известия пришли из Германии с одного из войсковых полигонов, на котором украинские военные, привезенные в ФРГ на обучение, овладевают немецкими танками "Леопард-2". Там местному командованию пришлось повесить очень специфическое объявление, адресованное конкретно именно этим украинцам.

- Уважаемые обучающиеся из Украины! – написано в объявлении черным по белому. – Обращаем Ваше внимание, что в Германии за демонстрацию свастики или другой символики, связанной с фашизмом (знаки СС), можно получить наказание до трех лет лишения свободы или крупный денежный штраф.

Ба-бах! то есть украинцы, которые приехали обучаться вождению и стрельбе из "Леопардов" уже и там начали рисовать свастики, руны СС, начали, что видно на роликах, "кидать зиги" и вести себя так, как привыкли на Украине. Зная, что им стоит только начать, а потом, как в анекдоте про кровосмесительные связи, "вся деревня перемрет", можно с большой долей уверенности предположить, что если их не остановить, то скоро вся база и весь полигон будут покрыты свастиками и эсэсовскими рунами. Украинцы от души радуются, что они оказались там, откуда гитлеровские танки двинулись на Советский Союз, в том числе, и на Украину. Они воображают себя "настоящими арийцами", не желая понимать, в Германии это табу, признак дурного тона и даже уголовно наказуемое деяние. А немцы беспокоятся за них, мол, посадят неразумных за такое. Вот вернетесь домой, там рисуйте, что хотите. При этом, все понимают, что зигование укровояк – это не тот случай, когда "хочу в тюрьму, а не на фронт". Это сущность украинского кадавра пробивается даже сквозь немецкую броню.

Не нынешние немцы, а сегодняшние украинцы – духовные наследники гитлеровских эсэсовцев, карателей и палачей. Нынешним украинцам мало того, что по их стране будут ездить танки и бронетранспортеры с теми же самыми крестами, что 80 лет назад. Им надо, до судорог хочется, чтобы на них еще были эмблемы тех самых нацистов. И нынешние немцы это прекрасно знают, но им неудобно такое признавать. Потому они и отворачиваются, стыдливо отводя глаза, чтобы не видеть. И пытаются унять нацистский дух ВСУшников скромненькими и просибельными вот такими объявлениями. А вдруг поможет?

Ведь им начальство объяснило, что нацистов на Украине нет, равно, как и нацизма в его современной вариации, потому что у них президент – еврей. А начальству немцы привыкли верить и подчиняться.

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