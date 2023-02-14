Почему США борются с пришельцами: Раскрыта подоплека охоты Байдена на НЛО

Политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что власти США используют историю с НЛО как инструмент внутренней политики Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден решил создать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов (НЛО). Что за чертовщина творится в Белом доме на Радио «Комсомольская правда» рассказал политолог Дмитрий Евстафьев.

- Неужели в администрации Байдена так много сторонников «теории заговора»? Зачем они создали эту комиссию?

- Начнем с того, что в США очень распространен так называемый техномистицизм, связанный в том числе и с темой НЛО, достаточно посмотреть продукцию Голливуда. Да и вообще многие тенденции в массовой культуре, связанные с пришельцами, приходили как раз из Соединенных Штатов. Так что, грубо говоря, есть некая социальная основа для всего, что сейчас происходит.

Да и те самые НЛО, то есть аэростаты, существуют на самом деле, хотя, я думаю, что число сбитых шаров уже довольно сильно превышает число запущенных. И эти аэростаты были всегда, часть из них была китайская, часть - других стран, например, КНДР. Политическое руководство США и при Обаме, и при Трампе знало об этом. Но при других президентах это был довольно незначительный фактор, который нельзя было использовать во внутренней политике.

- То есть эта проблема с «китайскими шарами» направлена больше на внутреннюю аудиторию?

- Именно. Если вы посмотрите на то, что сейчас происходит, то тема аэростатов и якобы бессилия Байдена в отношении этой угрозы больше раскручивается как внутриполитическая. Кстати, я пока не вижу особой обеспокоенности американцев относительно ситуации с подрывом «Северных потоков». Наоборот, я вижу, что в США практически бахвалятся, тем что они это сделали, и никто против них не может сказать ни слова. Мне кажется, что американцы гордятся этим, хотя прямо и не афишируют.

Надо понимать, что все разоблачения Сеймур Херш делал не сам по себе. У него есть источники, которые находятся внутри американской власти, и у этих источников разные логики поведения, но все они связаны с внутренней, а не с внешней политикой.

- А что вы ожидаете от работы комиссии Байдена?

- Байден доказал еще раз, что он человек процесса: у него нет цели, у него есть только путь. И он будет идти по этому пути, а с учетом американской бюрократии, идти по этому пути можно довольно долго.

А вообще Байден показал, что какие-то действия в отношении этого инцидента он совершил: отдал приказ на сбитие, создал комиссию. Смысла в этом не много, но и обвинить его в бездействии теперь формально нельзя.