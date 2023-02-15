Песня, благотворительность и деньги: 5 самых оригинальных открыток к 23 февраля и 8 марта

Фото: Shutterstock

Подписывать к празднику открытки – добрая традиция, которой в России следуют из поколения в поколение. Согласитесь, все любят получать такие послания, где вам желают счастья, здоровья, богатства и благополучия. А если оно еще и с сюрпризом – это приятно вдвойне. Мы выбрали самые оригинальные открытки, которыми вы можете порадовать друзей и родственников.

1. Музыкальная открытка

Ее можно не только подписать! При помощи такой открытки вы сможете поразить адресата своими вокальными талантами или просто надиктовать на нее несколько фраз. В картон аккуратно встроен звукозаписывающий модуль, который позволяет записывать и воспроизводить голосовое поздравление. А дальше все зависит только от вашей фантазии: песня, музыкальный номер или продекламированное стихотворение собственного сочинения – выбирать только вам.

Где купить: на маркетплейсах Яндекс Маркет, Wildberries, Озон, в книжных магазинах.

Фото: Shutterstock

2. Благотворительная открытка

Выбрав ее, вы сделаете доброе дело – и об этом наверняка будет приятно узнать тому, ради кого вы купили эту открытку. Часть средств от продажи поступает в благотворительный фонд «Линия жизни» на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

С помощью таких открыток Почта России не только помогает собрать средства для юных пациентов, но и привлекает внимание благотворителей и государственных организаций к проблемам ребят, жизнь которых находится под угрозой. На открытках напечатаны рисунки детей сотрудников почтовых отделений, работы подопечных фонда «Линия жизни» и воспитанниц пансиона Минобороны РФ.

Где купить: в отделениях и на сайте Почты России

Фото: Shutterstock

3. Открытка – лотерейный билет

Поздравления для друзей и родных могут быть связаны с неожиданным выигрышем. «Национальная Лотерея» специально к 23 февраля и 8 марта выпустила подарочные открытки-билеты «Мечталлион». Накануне Дня защитника Отечества и Международного женского дня их можно будет подарить кому-нибудь с пожеланием удачи. Если фортуна окажется благосклонной, владелец открытки может выиграть крупную денежную сумму. В розыгрыше участвует суперприз от 100 миллионов рублей, а также много призов по 1 миллиону рублей. Кроме того, в честь Дня защитника Отечества будет разыгран второй суперприз в размере от 23 миллионов рублей и более 23 призов по 1 миллиону рублей.

Праздничные билеты стилизованы под поздравительные открытки с тремя игровыми полями. На лицевой стороне напечатаны пожелания счастья и удачи: «Пусть мечты сбываются!», «Сегодня твой день!», «Чтобы твоя мечта сбылась».

Где купить: в отделениях Почты России, а также в фирменных точках продаж «Национальной Лотереи» в Москве.

Фото: Shutterstock

4. Сладкая открытка

Такой презент наверняка понравится сладкоежкам (а их немало как среди мужчин, так и среди женщин). Внутри открытки спрятан набор шоколадных конфет или шоколадка. Получается два в одном: и поздравление, и маленький подарок.

Где купить: на маркетплейсах Яндекс Маркет, СберМаркет, Wildberries, Озон, в продуктовых магазинах.

Фото: Shutterstock

5. Авторская открытка ручной работы

Из бумаги и картона, дерева и металла, ткани и кружев, пластика и стекла: выбор материалов в этом случае практически безграничен. Подарив открытку ручной работы, вы можете быть уверены: второй такой точно нет, каждый экземпляр по-своему уникален.

Где купить: на маркетплейсах Яндекс Маркет, Wildberries, Озон, в книжных и сувенирных магазинах.