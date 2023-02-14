Почему падает курс рубля и что будет с ценами и вкладами: Честные ответы

Финансисты призадумались - курс рубля опустился до минимальных значений с апреля 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Финансисты призадумались - курс рубля опустился до минимальных значений с апреля 2022 года. Евро переваливал за 79 руб, доллар и юань тоже штурмовали свои прошлогодние рекорды.

Откуда такая инвалютная прыть, и чего нам от этого ждать?

- Это связано, прежде всего, с введением «нефтяного» потолка цен, - пояснил kp.ru экономист Денис Ракша. - Как бы рубль не отвязывался от цен на нефть, он остается к ним привязан как к основному экспортному товару. Объем экспортных поступлений в деньгах снижается — снижается и курс рубля по отношению к другим валютам. Так что приходится признать, что они все-таки работают, эти санкции, Пусть не так жестко, как предполагали их разработчики. Отчасти рост курса нам выгоден. Потому что по бюджетному правилу, если мы недобираем доходов за счет нефти, то надо это делать за счет продажи валюты из Фонда национального благосостояния. И если валюта растет, то, получается, что ее при ее продаже бюджет получит больше рублей.

- А как это скажется на нашей повседневной жизни? Цены вырастут?

- На импортные товары могут вырасти. Но они зависят от курса не напрямую, учитывается еще и покупательская способность населения, и потребительские настроения. В трудные времена у населения в мозгу переключается тумблер и оно перестает совершать крупные покупки, даже если есть деньги. Люди сберегают их на депозитах или просто сберегают на черный день.

- Кстати, о депозитах. Вырастут?

- Не исключено. Во всяком случае, учетная ставка Центробанка может вырасти. О том, что такой вариант рассматривается, недавно высказалась глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Это, кстати, инструмент против роста инфляции. Другой инструмент — снижение или рост активности в выдаче кредитов. Центробанк ожидает роста инфляции — значит кредиты станут менее доступными. То есть денег в оборот для покупки населением товаров и услуг будет вбрасываться меньше, это будет сдерживать инфляцию.

- Так само по себе падение рубля добавляет инфляцию же…

- Верно. Считается, что каждые 10 рублей падения курса прибавляют от половины до одного процента к инфляции. Но происходит это не сразу, а примерно через полгода. И если не предпринимать мер. А Центробанк за этим следит и противодействует росту инфляции теми инструментами, о которых я сказал выше. Инфляцию нужно удержать в пределах 5-7%. Даже 8% - еще ничего. Но никак не 12% как сейчас.

- А курс доллара как себя поведет? В январе вы говорили, что в течение года ожидаете 85-90 руб за «американца».

- Да и сейчас не вижу предпосылок, чтобы он вышел за эти пределы.