Путин: российские суды способны защитить права людей и без ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин во время ежегодного совещания судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции в режиме видеоконференции в Ново-Огарево. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

На ежегодном выступлении Владимира Путина перед судьями происходит две важные вещи. Первое – президент дает всей системе ориентиры для работы. В этот раз он указал больше внимания уделять делам с мобилизованными. Второе – глава Верховного суда оглашает статику, которая неплохо показывает реальное положение в стране. Например, из года в год продолжает расти количество просроченных кредитов.

- В последнее время принят ряд законодательных решений по социальной поддержке военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей. Они предусматривают дополнительные основания для приостановления судопроизводства, в том числе если гражданин участвует в боевых действиях, - в самом начале своей речи заявил глава страны.

Он добавил, что судьи должны учитывать не только «правовые аспекты», но и «жизненные обстоятельства». Например, с мобилизованных пока они на фронте нельзя требовать долги (единственное исключение – алименты). Но не всегда это правило выполняется.

Второй приоритет: защита бизнеса. Путин напомнил, что предпринимателям под санкциями и так приходится не просто. Президент попросил коммерсантам чаще давать не СИЗО, а домашний арест или залог.

- Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия, - пояснил российский лидер.

В конце Владимир Владимирович напомнил, что Россия вышла из Европейского суда по правам человека.

- Отдельные вердикты этого суда, ЕСПЧ, стали носить откровенно политизированный характер – правда, это было уже достаточно давно, но в последнее время просто приобрело абсолютно неприемлемый характер, – а предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно неприемлемы, - заявил российский лидер.

Путин признал, что после выхода из ЕСПЧ многие боялись снижения защиты граждан.

- Я не буду скрывать, и я тоже об этом думал всегда. Но в конечном итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их надежно защитить, - сказал президент.

После главы страны выступил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он в цифрах рассказал о работе Фемиды:

* Самые частые дела: взыскание просроченных кредитов. Почти четверть (!) вообще всех дел в стране.

* На 28% за год стало больше дел о банкротствах. Это при том, что в пандемийные годы бизнес тоже разорялся все чаще.

* Оправдательных приговоров по уголовным делам по-прежнему не много. Судя по всему, в районе 1%. Лебедев перечислил, что 79% обвиняемых осудили, в 20% случаев «уголовное преследование прекращено» (обычно это происходит из-за сроков давности, но оправданием не считается).

- 1,5% людей отменили уголовные приговоры в апелляции.