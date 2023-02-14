Пусть Святой Валентин поработает на Россию

14 февраля – настоящий подарок российской экономике, страдающей от падения спроса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День Святого Валентина.

Все у нас как всегда.

Политики опять ругают мужиков, толпящихся в парфюмерных – мол, подкаблучники, поддались западному влиянию! Есть же наш, православный, одобренный, заверенный - День семьи Петра и Февронии.

Пока, конечно, никаких запретов на февральские сердечки, нет. Но опять-таки традиционно, по своему обыкновению, из Госдумы показалось богоугодное лицо Милонова, чтобы аккуратно проклясть бесовский обычай.

Но на этот раз Милонов сказал любопытную вещь.

«В отсутствие пропагандистов - активных коммерческих западных сетей День святого Валентина уйдет сам. Праздник этот должен быть духовным, а если ты будешь вместо Пасхи отмечать день Кулича, то никакой истинной радости не будет», – полагает Милонов.

Мол, торговые сети специально раскручивают праздник, чтобы увеличивать продажи. Что, дескать, это порочно, не по-русски, не по-нашему. У нас, дескать, праздники натуральные естественные…

Тут в эфире Радио «КП» мой вечный визави Николай Стариков разбушевался – мол, это безобразие. Влюбленные обязаны заботиться и баловать друг друга круглогодично, а лучше – круглосуточно, а не раз в год…

- Погодите, - замечаю, - По вашей логике, из-за обязанности любить женщин, и 8 марта не надо отмечать?

И женский праздник, кстати, - думаю я – разве не кормит целую индустрию цветоводов, парфюмеров, кондитеров, и простите – ликеро-водочную промышенность на год вперед?!

И наблюдая, как азартно – то, осеняя себя крестом, то плюя в сторону ворога, политики зовут людей русских отказаться от святого Валентина, хочется спросить – а зачем?

Ведь ситуация диктует обратное. 14 февраля – настоящий подарок российской экономике, страдающей от падения спроса. Люди от страха за страну, так вцепились в свои кошельки, что государство испытывает серьезные проблемы. Не даром, министр экономического развития Максим Решетников признал, что «стагнация спроса стала одной из ключевых экономических проблем в конце 2022-го – начале 2023 года». Поэтому главной задачей на 2023 год было названо именно «восстановление спроса».

То есть, если по умному, - государству надо самому раскручивать День Святого Валентина, чтобы оживить торговлю. Чтоб переполнились рестораны, рынки, торговые центры, чтоб пошла по венам экономики, наконец, спасительная денежная кровь.

Скажу больше – почему бы любой праздник на Руси, не сделать в хорошем смысле коммерческим? С продажами сувениров, продвижением тематического туризма и т.д.

Ну, а набожные депутаты с их хоругвями, и Феврониями – тоже пригодятся в этом праздничном деле. Пусть конкурируют. И расцветают все цветы. Ведь чего-чего, а праздников на Руси много.