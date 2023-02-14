Россию внесли в очередной "черный список": Что значит решение Евросоюза

Евросоюз включил РФ в список стран, которые не полностью соблюдают международные налоговые стандарты и не сотрудничают по налоговым вопросам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евросоюз включил РФ в список стран, которые не полностью соблюдают международные налоговые стандарты и не сотрудничают по налоговым вопросам. В списке — замечательная компания из 16 стран типа Британских Виргинских островов, Коста-Рики, Маршалловых островов, Панамы, Самоа и т. п. В основном это офшоры.

Объяснительная часть в отношении нашей страны — самая короткая, всего из одного предложения: в России существует специальный налоговый режим для международных холдинговых компаний, который в ЕС считают вредным, и этот вопрос так и не решен. В официальном сообщении Совета ЕС дополнительно говорится, что диалог с Россией по вопросам налогов зашел в тупик после начала спецоперации.

О чем вообще речь? Недовольство чиновников из ЕС еще год назад вызвали специальные административные районы (САР) на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области. Типа преференции там международным компаниям мешают здоровой конкуренции. САРы создавались, чтобы выманить бизнес российского происхождения, зарегистрированный по зарубежным офшорам, обратно на родину. И, к слову, условия «переезда» туда были облегчены в марте 2022 года, после введения санкций. Конечно, Евросоюз недоволен.

И что теперь? Теоретически власти стран ЕС могут применять в отношении попавших в «черный список» государств всевозможные защитные меры. Какие-то сделки с компаниями из России могут подвергаться дополнительному контролю. Какие-то выплаты европейских компаний в Россию облагаться дополнительными налогами. Правда, экономические отношения у нас и так с прошлой весны не на взлете.

-Не приходится сомневаться, что Россию теперь будут включать во все «черные списки», какие только есть, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. - Насколько далеко пойдут брюссельские чиновники, мы увидим через некоторое время. Если они ограничатся вот этой декларацией, то это лишь риторика. Если же за включением в «список с островами» последуют какие-то действия в отношении компаний, которые работают с Россией, - ну, политика экономической войны получит еще один компонент. Навредить своим структурам, которые работают с Россией, они, конечно, могут.