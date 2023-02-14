Западу нужен информационный «взрыв» Чернобыля, чтобы родить миру «пробирку Пауэлла»

Февраль 2022 года. Боец подразделения ВДВ Минобороны России на территории Чернобыльской АЭС. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию сообщил о подготовке киевским режимом при поддержке США и европейских стран крупномаштабной информационной провокации («великого события») для обвинения России.

ПРОБИРКА С БЕЛЫМ ПОРОШКОМ

Знакомую на весь мир «пробирку Пауэлла» с неким белым порошком опять собираются явить общественности перед началом работы 22 февраля 11-ой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции.

«В этих целях представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие «весомые доказательства», якобы подтверждающие, что в «результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале – апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины»», - отметили в координационном штабе.

КАК ГОТОВЯТ ПРОВОКАЦИЮ

Примечательно, что готовить провокацию западные политтехнологи начали еще в конце января. Начали с формального направления из Киева в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы официального запроса на поставку Украине 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 млн (!) гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов.

К подготовке «документальной основы» и так называемого «независимого заключения» о якобы «воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области» привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.

В координационном штабе отметили, что подготовка к информационной провокации идет полным ходом: норвежскими экспертами проведено «обследование» местности у автодороги «Киев – Припять», в Буче, Гостомеле, Ирпень. Представители украинских спецслужб оформили сфальсифицированные протоколы якобы наличия «радиоактивного заражения» данных территорий. Таким же образом собирается информация об обращении пострадавших от радиации в больницах.

ХОТЯТ ОБВИНИТЬ НАШИХ ВОИНОВ

Кстати, нельзя исключать, что заражение отдельных участков местности действительно могли проводиться украинскими спецслужбами с беспилотников. О подобных экспериментах ВСУ с радиоактивным веществами не раз сообщали добровольцы Донбасса, когда на них сбрасывали металлические контейнеры со знаком «радиоактивность».

Теперь становится понятно зачем все это делалось. По данным Минобороны России, Киевом готовятся фальшивые «доказательства» якобы «расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования» и вывоза российскими войсками «предметов, содержащих опасные радионуклиды», за пределы «зоны отчуждения», повлекшие «облучение населения».

Вот какие у нас бесстрашные и бессмертные российские воины, по версии организаторов подлой провокации. Вместе с унитазами, стиральными машинами и кондиционерами раскладывают по карманам контейнеры с украинскими радиоактивными отходами.

По данным Минобороны России, Киевом готовятся фальшивые «доказательства» якобы «расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования». Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

КАКОВА ЦЕЛЬ ПРОВОКАЦИИ?

Главной целью масштабной провокации станет создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их «правильного» голосования в ООН в поддержку киевской «формулы мира».

Обвинения также нужны, что провести незаконную конфискацию российских активов за рубежом для «поддержки Украины» и создания некого «международного трибунала».

«Расследования» будут опубликованы по сигналу в крупнейших западных СМИ. На это уже выделено отдельное финансирование. Сфабрикованные западными политтехнологами материалы о России планируют распространять на всех языках, в частности в странах Юго-Восточной и Южной Азии, Центральной и Латинской Америки, а также государствах Африки.

«При этом, в ходе продвижения лживой информации западным СМИ предписано «игнорировать под любыми предлогами» факт официального опровержения представителями МАГАТЭ и Пентагона 9 марта 2022 г. заявления министра иностранных дел Украины Д.Кулебы о якобы «сбое в системе охлаждения Чернобыльской АЭС» и «утечке радиации»», - отметили в координационном штабе.

ФЕЙКОДЕЛЫ СТАРАЮТСЯ ЗРЯ?

Также там напомнили, что в соответствии с официальным заявлением генерального директора МАГАТЭ Р.Гросси, контроль над Чернобыльской АЭС был передан российскими представителями, с подписанием соответствующего протокола, украинской стороне 1 апреля 2022 г. И многократные миссии МАГАТЭ на ЧАЭС (в апреле, июне, ноябре 2022 г. и январе 2023 г.) подтвердили нормальный без каких-либо отклонений радиационный фон на станции и окружающих территориях.

«Доклад МАГАТЭ о ситуации с ядерной безопасностью, физической ядерной безопасностью и гарантиями на Украине, подготовленный в сентябре 2022 г., также содержит вывод о стабильной радиационной обстановке на Чернобыльской АЭС», - подчеркнули в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию

Кстати, с января 2023 года на станции на постоянной основе находятся не менее двух инспекторов МАГАТЭ, «которые в режиме реального времени осуществляют контроль радиационной обстановки». Но создателей крупномасштабной информационной провокации («великого события») для обвинения России похоже это не сильно волнует.

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