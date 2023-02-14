Иосиф Пригожин рассказал, как переболел новым штаммом ковида: «Кашель был такой, что мозги вылетали!»

Иосиф Пригожин. Фото: Иван МАКЕЕВ

На традиционном ужине музыкальной премии «Виктория» «КП» встретила продюсера Иосифа Пригожина.

Знаменитый промоутер признался «Комсомолке», что лишь недавно оправился от тяжелого недуга.

-Переболел новым штаммом ковида -кракеном. И это после тяжелейшего свиного гриппа, который я подхватил в Дубае, -рассказал KP.RU Иосиф Пригожин. -Симптомы кракена отличаются от ковида- болел без температуры, но кашель был такой сильный, что мозги вылетали. Слабость и тяжко дышать было. Я пока лечился, сильно поправился, сейчас восстановлюсь и буду худеть.

- Уже сил нет: то грипп, то ковид. У нас уже вся семья и многие наши друзья переболили ковидом по несколько раз. Думаю, кракеном я заразился на одном из недавних светских мероприятий, на кинопремьере. К счастью, сейчас мне уже намного лучше, потихоньку возвращаюсь к работе, -поделился с KP.RU Иосиф Пригожин.

«КП» желает продюсеру здоровья!

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