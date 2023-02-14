«Прочитайте этот пост. Мне этот ребеночек - племянничек»: Эксперты объяснили, как не стать жертвой мошенников в Телеграме

В популярном мессенджере активизировались мошенники. Фото: Shutterstock

На днях неприятная история произошла со школьной учительницей из московского района Черемушки. Анна Николаевна (имя изменено, - Авт.) - классная руководительница 6А. И вот однажды вечером десятки родителей ее учеников начали получать от нее в Телеграме жуткие сообщения.

«Привет! Пожалуйста, прочитайте этот пост. Мне этот ребеночек - племянничек».

Картинка сложенных в мольбе рук. Ссылка. И фотография замотанного с ног до головы малыша под капельницами. Взглянешь - сердце кровью обливается.

«ПОМОГИТЕ СПАСТИ НАШЕГО МАЛЫША!»

Анну Николаевну все родители просто обожают. Грамотный специалист, который находит подход даже к самым хулиганистым детишкам. Поэтому многие тут же перешли по ссылке. Там - перечисление травм, которые получил в автоаварии племянник учительницы. Все плохо. Нужна срочная операция.

«Счет идет на часы! Помогите спасти нашего малыша. Надежда есть. Пожалуйста, помогите! Возможно, вы ущемете (орфография сохранена, - Авт.) себя в покупке мороженого, пачки сигарет или бутылки пива. Но именно Вы поможете спасти моего ребенка».

И счет для сбора помощи. И еще фотки. Такие, что даже самый распоследний сухарь тут же откроет приложение банка и отправит на реквизиты несколько тысяч рублей.

Почти половина родителей отозвалась. Навалились помогать всем миром.

А на следующий день выяснилось, что никакие сообщения Анна Николаевна никому не рассылала. Перепуганная утренними расспросами учительница написала об этом в чате класса.

- Как же так? Мы с мужем на нее 5 тысяч рублей отправили! - возмущалась одна из мам. - В письме же была фотография паспорта сестры нашей Анны Николаевны, свидетельство о рождении малыша, банковской карты на имя это женщины.

Классная руководительница сквозь землю готова была провалиться и уверяла, что ни сестры, ни племянника у нее никогда не было.

Еще через несколько часов стало понятно, что такие же сообщения тем вечером получили не только родители учеников Анны Николаевны, но и все ее друзья, и даже не самые близкие знакомые - все, кто записан в телефонной книге мобильника.

- Извините, мой Телеграм взломали, - написала она.

НОВЫЙ ТРЕНД

Взлом Телеграма - новый тренд для мошенников. Для многих россиян эта соцсеть в последние месяцы стала основной и становится все более популярной.

Преступники, которые заспамили жалобными письмами знакомых Анны Николаевны, только на одном взломе заработали не менее 30 тысяч рублей. Слава богу, многие сразу поняли, что учительница (преподающая русский, кстати) не могла писать с такими грамматическими ошибками. И вообще не могла обращаться на «ты».

Показываем скрины сообщений и сопутствующих картинок специалистам. Те сразу же обращают внимание на еще одну деталь: тех, кто в итоге все-таки отправил деньги, не удивило, что сайт с фотками ребенка находится в доменной зоне .pl. Это Польша. (Сайт, кстати, уже заблокирован). Да, такой фейковый сайт мог быть размещен и на .ru, и в зоне любой другой страны. Но тут мошенники сразу намекали…

Эксперты объясняют, что сама по себе схема со взломом личных аккаунтов и рассылкой от имени человека просьб помочь деньгами - не новая. Много лет преступники паразитировали так во ВКонтакте. Но атака на частников в Телеграме - это свежий тренд.

И если раньше взламывали различные каналы (в том числе довольно популярные - для вымогательства денег за возвращение странички), то теперь добрались и до обычных людей. Стать жертвой мошенников по собственной неосмотрительности может каждый.

В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ

- Приманок, которые используют аферисты для атак на пользователей Телеграм и краж учетных записей, может быть несколько, - объясняют специалисты компании Group-IB (крупнейшая в России по расследованию киберпреступлений). - Например, голосование за племянницу на детском конкурсе рисунка, получение премиум-аккаунта или - как в этом случае - помощь больному ребенку. Сообщения, как правило, рассылаются по адресным книгам взломанных аккаунтов и пабликам, где состояли их владельцы. С новыми украденными учетными записями схема повторяется.

То есть, получив доступ к одному аккаунту, преступники могут по той же схеме захватывать все новых и новых «людей». Это как вирус. Распространяется в геометрической прогрессии. Таким образом, схема приносит взломщикам миллионы рублей в месяц.

- Технически суть мошенничества в следующем: при входе на фейковую страницу фейкового пользователя просят для авторизации указать номер телефона, - продолжают эксперты. - Далее жертве приходит код авторизации от Телеграм. Если его ввести на фишинговой странице (так называют фальшивые сайты, которые копируют дизайн оригинальных, - Авт.), то учетной записью завладеют злоумышленники.

КОНКРЕТНО

Как не стать жертвой мошенников

- Никогда не переходите по подозрительным ссылкам.

- Проверяйте доменные имена подозрительных сайтов, которые вам предлагают посетить.

- Не оставляйте в интернете свои данные, включая номер телефона.

- Для защиты Телеграм-аккаунта нужно убедиться, что у вас включен облачный пароль.

- И, соответственно, не вводите свой пароль от «телеги» на каких-либо сторонних страницах и ресурсах.