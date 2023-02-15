В Казахстане смеются над сбежавшими россиянами: Теперь вы у нас гастарбайтеры!

Осенью Казахстан стал Меккой для релокантов из России. Сейчас поток россиян схлынул. Фото: AFP/East News

«ВЫПЬЕМ ВОДКИ - И В ПРОРУБЬ»

- Мы к русским хорошо относимся, праздники вместе отмечаем. В Крещение казахи ныряют в прорубь похлеще ваших, а морозы у нас в январе бывают под 40 градусов. Выпьют водки - и в прорубь, не важно христианин ты или нет, - смеясь рассказывает мне один мой казахстанский знакомый.

К началу 2022 года в Казахстане насчитывалось 3,43 млн русских. Это 18% населения страны. Для сравнения, в 1989 году доля русских в Казахстане составляла 38%. Покидала Казахстан в основном русская молодежь, а старики оставались на насиженных местах.

Однако в прошлом году ситуация изменилась. Казахстан стал точкой притяжения для тех, кто решил уехать из России с началом спецоперации и мобилизацией. Оседали беглецы в Астане и Алма-Ате - самых богатых и развитых городах Казахстана. Для многих Казахстан стал интересен и в плане бизнеса. Некоторые российские компании переехали целыми офисами. Обосновались в Казахстане и некоторые международные сети, ранее работавшие в России. Например, Starbucks. Своих российских сотрудников они также прихватили с собой.

Ну и, наконец, для некоторых Казахстан стал хорошей возможностью заработать шальные деньги. Это прежде всего перекупщики автомобилей. Иномарки, которые пропали в России, продаются в Казахстане, к тому же по более низкой цене.

«ЗАРПЛАТА В 7 РАЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В РОССИИ»

Сергей продает в Казахстане подержанные автомобили. Уехал из России в сентябре вместе с братом, испугавшись мобилизации.

- Я в России тоже работал в этой сфере, опыт большой, поэтому в Алма-Ате без проблем устроился на работу. Но зарплата здесь раз в 7 меньше, чем в России. Платят столько же, сколько местным, - рассказывает мне Сергей.

В свободное время он таксует - немного подзаработать, а заодно получше узнать город. Впрочем, таксисты в Казахстане не шикуют, поездки стоят дешево (по городу 100-200 рублей). Машина у Сергея своя, приехал на ней из России.

- Пока ехал, пару раз нарушил правила, гаишники местные останавливали. И тут же предлагали оплатить штраф нелегально. Хорошо, я полез в интернет и проверил сумму штрафа. Оказалось, что россиян дурят, просят в несколько раз больше денег. Я тогда сказал: «выписывайте штраф официально». Выписали. Приехал в Алма-Ату и без проблем оплатил. Коррупции в Казахстане хватает. В городе гаишники более осторожные, стараются на лапу не брать, а за городом - только так, - рассказывает Сергей.

В Алма-Ате Сергей снимает частный дом. Живут вчетвером. Аренда обходится в 50 тысяч рублей в месяц в пересчете на наши деньги.

Для работающих в Казахстане русских работодатель делает разрешение на временное проживание. Оно действует год. Через это время нужно выехать из Казахстана (формально пересечь границу), а потом разрешение можно продлить.

При этом с 27 января в Казахстане вступили в силу новые правила пребывания для иностранцев. По ним россияне могут находиться в стране не более 90 дней в течение 180 дней. Раньше те, кто скрывался в Казахстане от мобилизации, по истечении 3-х месяцев просто ненадолго выезжали в соседние Узбекистан или Киргизию. Теперь такая схема не сработает. Чтобы остаться в стране, нужно будет оформлять разрешение на временное проживание или визу. Впрочем, на тех, кто приехал в Казахстан до 27 января, новые правила пока не распространяются.

Казахские власти уверяют, что никакой политики в этом решении нет и что это просто зеркальный ответ. Точно такие же правила въезда действуют и для жителей Казахстана, которые приезжают в Россию.

Тем временем. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«МНОГИЕ НА ВАШИХ ОЗОЛОТИЛИСЬ!»

Релокантов из России в Казахстане особо никто не ждал.

- Когда был бум «понаехавших», многие озолотились. Задрипанная однушка на выселках взлетела до 800-1000 долларов в месяц. Вначале беглецов рассматривали как способ заработка, а потом стало все равно. Сейчас толпа релокантов схлынула, Казахстан оказался для многих транзитной страной. Через Казахстан россияне поехали в Турцию, Сербию, Черногорию. Часть уехавших вернулись обратно в Россию: выдержали тут всего несколько месяцев, соскучились по семьям, - рассказывает мой казахский коллега.

В Казахстане остались в основном те русские, кто может работать на удаленке (здесь, в отличие от того же Узбекистана, хорошее качество интернета). А также сотрудники компаний, которые целиком перенесли свой бизнес из России на казахские земли.

- Из России в Казахстан приезжают на хорошие позиции, а не дворы мести. Хотя местные комики хохмили: мол, раньше мы были в России гастарбайтерами, а теперь русские у нас, - рассказывает мой коллега.

Те, кому не на что жить, в Казахстане в основном не остаются. Если в России айтишник может получать 200 тысяч рублей в месяц, то для Казахстана это уровень топ-менеджера. Устроившись на работу в Казахстане, российский айтишник будет получать 70 тысяч рублей.

Или возьмем преподавателей английского. Казахские образовательные центры предлагают преподавателям из России зарплату в 200 долларов в месяц при загрузке 5 дней в неделю. Понятно, что россияне на такие условия не пойдут. Кормятся за счет онлайн-уроков с учениками из России.

- Чтобы нормально жить в Алма-Ате, нужно зарабатывать не менее 800-1000 долларов в месяц с учетом, что тебе не требуется снимать жилье. Если жилье нужно - то это еще минимум 500 долларов в месяц на аренду, несмотря на то, что сейчас цены упали, - растолковывает мне мой коллега.

«РУССКИЙ БИЗНЕСМЕН - ЭТО МЕШОК С ДЕНЬГАМИ»

Алексей Глазырин - основатель и продюссер «Первого профессионального джаз-клуба Алматы» EverJazz. Родом он из Екатеринбурга. В 2009 году Глазырин открыл в столице Урала первый профессиональный джаз-клуб, собирая под его крышей лучших музыкантов.

- Хотелось создать подобную площадку в других странах. Выбор пал на Алма-Ату, здесь есть своя джаз-школа, - рассказывает мне Алексей.

Из России он уехал больше года назад. А алма-атинскому клубу всего лишь месяц. В Екатеринбурге у Алексея осталась семья, жить приходится на две страны.

Весь персонал клуба - граждане Казахстана.

- Рынок труда в Казахстане большой, людей, готовых работать, хватает. Но если берешь на работу казаха, он через неделю приведет к тебе всю свою семью и друзей, чтобы ты их трудоустроил. Здесь так принято. У всех своих сотрудников я видел либо родителей, либо детей, - смеется Алексей.

По его словам, бизнес-среда в Казахстана развита слабее, чем в России: отставание по уровню подготовки кадров, сервиса - лет на 5, а то и 10.

Шутка из интернета.

- На бизнесмена из России здесь смотрят, как на мешок с деньгами и хотят подоить. Заходить на казахский рынок нужно осторожно, оценивая риски. Если не иметь четкого плана, то через полгода уйдешь без денег, и тебе в этом помогут, - говорит Алексей. - Начинающему бизнесмену взять кредит практически невозможно - огромное количество требований. А средняя ставка по кредиту - 25% годовых! - ошарашивает меня Алексей.

По его словам, джаз-клуб окупается хорошо.

- На концерт в выходные приходит 30-40 человек. Когда мы открывали джаз-клуб в Екатеринбурге, то сразу такого числа посетителей у нас не было. Приходят как русские, так и этнические казахи, - говорит Алексей.

Половина выступающих в клубе музыкантов из России, половина - местные.

- В сентябре в Алма-Ате тусовалось очень много музыкантов из России - до 100 человек. Сейчас из них остались человек 30, некоторые переехали вместе с семьями, - рассказывает Алексей. - Гонорары для музыкантов остались такими же, как были в России. В Казахстане люди тратят больше денег на развлечения: средний чек в заведениях нашего толка здесь выше, чем в России. Оставить 3 тысячи рублей на человека за вечер - это нормально. В Екатеринбурге средний чек ниже.

Алексей из эмигрантской семьи. Прадед у него был немецким дворянином на службе у российского императора. В 20-е годы семья эмигрировала из СССР в Шанхай, а в 47-м году вернулась обратно в Россию.

- Эмиграция - это всегда потеря корней, - говорит Алексей. - Но я не эмигрант, я гастарбайтер!

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