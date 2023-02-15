Последние новости о ситуации вокруг Украины на 15 февраля 2023 года: Паника ВСУ под Артемовском, драка футболистов в Турции

Боец ВСУ на позициях под городом Торецк (Дзержинск). Фото: REUTERS

Вновь не повезло украинским гаубицам

Группировкой войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесен урон подразделениям ВСУ в Тернах и Красном Лимане в ДНР, в Стельмаховке в ЛНР и в Серебрянском лесничестве. Этот мир покинули рота противника, три бронемашины, гаубица Д-30, и установка РСЗО «Град». Огонь артиллерии «Западной» группировки войск и наших пилотов на Купянском направлении скорректировал вниз численность противника в районах Новоселовского в ЛНР, в Двуречной, Табаевке, Песчаном и Берестовом Харьковской области. Нивелированы до 70 «воинов света», пять пикапов и самоходная гаубица «Гвоздика». «Южная» группировка войск на Донецком направлении отправила к праотцам два украинских взвода и на металлолом - четыре автомобиля, четыре гаубицы «Мста-Б» и установка РСЗО «Град». А в районе Авдеевки взорван ангар с военной техникой 110-й мех бригады ВСУ. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях била по подразделениям ВСУ в Угледаре в ДНР , в Левадном и Орехове в Запорожской области. Противника потерял до 40 военнослужащих, танк, три бронемашины и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Вслед за США воздушные шары атаковали и незалежную?

Юрий Игнат, представитель командования украинских воздушных сил (что-то вроде флота Ватикана), оповестил мир о появлении над территорией самостийной воздушных шаров. Их якобы запустили с российской территории. «Украинская правда», которая цитирует Игната, сообщает, что это воздушные шары с угловыми отражателями, которые «движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью» и которые постоянно наблюдает украинская противовоздушная оборона. Игнат указал, что аналогичные шары, запущенные, по мнению украинских ВВС, с территории России, зафиксировали в небе над Днепропетровской областью 12 февраля. По ним отработали системы противовоздушной обороны. Были бы Рапторы — подняли бы их в воздух. Ну слава богу, а то все уже волноваться начали: как же так - над Америкой шары есть, а над Украиной нет.

Киев гонит волну на Запорожскую АЭС

Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области, сообщил, что киевский режим с помощью западных СМИ готовит сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС. ПО его данным, начинается «прокачиваться кейс о повышенных рисках для атомной станции». Будут трубить на всех углах о мнимой неспособности России гарантировать безопасную работу АЭС. Украина раскричится о том, что якобы русские готовят экологическую катастрофу, так как низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов. Ага, а Киев придет — порядок наведет? И хляби небесные разверзнутся?

Российское оружие, отличившееся в СВО, покупают все охотнее

Александр Михеев, гендиректор «Рособоронэкспорта», сообщил, что зарубежные страны на фоне спецоперации стали проявлять повышенный интерес к ОТК «Искандер-Э», истребителям Су-35 и Су-57Э, вертолетам Ми-171Ш и Ка-52Э, а также танкам Т-90М «Прорыв». По его данным, иностранных партнеров интересуют также ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Викинг», ЗРК типа «Тор», ПЗРК «Игла-С» и «Верба», беспилотники «Орион-Э» и «Орлан-10Е», береговые ракетные комплексы, системы Club-N и Club-S, боевые машины поддержки танков (БМПТ), тяжелая огнеметная система «ТОС-1А», управляемый боеприпас для ствольной артиллерии, а также различные средства РЭБ. Правильно, не «леопардами» же с «абрамсами» интересоваться, и не «джавелинами» с «пэтриотами», гори они огнем.

В районе Артемовска ВСУшники все чаще удирают

Андрей Марочко, подполковник в отставке, сообщает что у Артемовска российские подразделения фиксируют случаи панического бегства украинских бойцов с их позиций. По данным Марочко, действия ВСУ «носят хаотичный характер, с явными признаками паники». На огневых рубежах бойцы бросают вооружение и военную технику. А в самом Артемовске зафиксировано появление наемников в унифицированной западной форме, говорящих по-английски, -французски и по-польски. Но разговор с ними будет краток. Русских слов много не понадобится.

Футболисты «Шинника» побили игроков «Миная» в Турции

В Анталье российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле Royal Seginus. Конфликт начался накануне. Представители украинского клуба «Минай» потребовали от начальника команды ярославского «Шинника» спеть украинский гимн. Россиянин предложил украинцам выяснить отношения один на один, но вмешались работники отеля. Следом несколько футболистов украинского клуба попытались избить игрока «Шинника» в лифте, но ярославцы вступились за одноклубника. Произошла массовая драка. В отель были вызваны полиция и скорая помощь. Россияне приняли решение сменить гостиницу. Ну чтобы потом никто не вопил, что вот опять эти агрессивные русские обижают маленьких и беззащитных украинцев. Надо было перед отъездом пенальти им пробить. Без мяча.

Киев очень хочет в ЕС, но ЕС не очень хочет Киева

Bloomberg пишет, что руководство незалежной требует от Евросоюза ускоренного вступления. Но, по мнению обозревателей агентства, это ведет к эскалации конфликта без реальной цели. И уточняют: «Идея присоединения Украины к ЕС не нова. А в 2022-м ей был предоставлен статус кандидата на более легких условиях, чем обычно. Но начиная с этого момента, путь к присоединению не может быстро обеспечить полноправное членство». Присоединение к блоку требует исполнения строгих условий. А исполнить их Киев не сможет. И вот почему: «После конфликта Украина будет большой бедной страной с разрушенной экономикой, сломанными институтами и долгой историей коррупции. Многие из членов ЕС не хотят ускорять процесс. А некоторые предпочли бы, чтобы эта идея была отложена». Bloomberg подытоживает, что продвигать присоединение Украины было бы тактически неразумно. Да-да, а разум — ваше второе имя.

Кто испугался «русского наступления на Одессу»

Советник главы одесской военной администрации Сергей Братчук паникует: «Сегодня очень активно обсуждаются на разных уровнях, в том числе и на Мюнхенской конференции по безопасности, возможности наступления россиян на Одессу и Одесский регион. Речь зашла, например, и о непризнанном Приднестровье». Панику Братчук поднимает в видеообращении в своем телеграм-канале. Ну зачем слухи распространять, если можно чемоданы собрать и свалить на надувном плоту в Румынию.

Украинский кабмин разрешил ввозить беспилотники без досмотра

Кабинет министров самостийной 14 февраля расширил список товаров военного и двойного назначения, которые можно ввозить в страну без получения разрешения от Госслужбы экспортного контроля. В список, среди прочего, включили БПЛА, комплектующие для них и средства управления ими, роботов и контролеры специально предназначенных для военного использования роботов, аппаратуру управления огнем, камеры, приборы ночного и телевизионного видения, оптические прицелы для оружия, а также средства связи.