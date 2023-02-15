Анекдоты: Проживающий в Иванове пенсионер Иван Иванович Иванов наотрез отказывается переезжать в другой город, потому что прикольно же

- А правда, что английские блюда все такие безвкусные?

- Если правильно приготовлены, то да.

* * *

Из жидкого терминатора вышел бы шикарный сантехник.

* * *

- Петрович, с Днем независимости Гондураса тебя!

- Спасибо, а я думал, меня уж никто и не поздравит…

* * *

Подмораживает. Женщины переходят на джинсы с утепленными дырками на коленях.

* * *

Отец говорит ленивому сыну:

- Ну что это за жизнь - лежишь целыми днями на диване, смотришь телик, девок домой водишь, ешь чипсы, пьешь пиво...

- Бать, я не понял, ты вот это сейчас меня критикуешь или завидуешь?!

* * *

- Девушка, вас уже пригласили на следующий танец?

- Ой, нет еще. Я свободна!

- Подержите тогда мою кружку пива…

* * *

Только в России все атеисты православные!

* * *

Мальчик Дима получил сотрясение мозга на вокзале, пытаясь посетить Хогвартс.

* * *

А вы тоже берете листовки у метро не для того, чтобы узнать, что там, а чтобы помочь раздающему?

* * *

Только в Челябинске дети настолько суровы, что на детской площадке вверх поднимаются по горке, а вниз скатываются по ступенькам.

* * *

- А помнишь, Вадик, как мы сыграли свадьбу?

- По-моему, вничью.

* * *

Влетает летучая мышь в пещеру и бац - врезается в сталактит, разворачивается в воздухе и врезается в стену, снова разворачивается и снова врезается, но в сталагмит, сползая по нему, вынимает из ушей наушники, думает: «Убьюсь когда-нибудь с этим плеером».

* * *

- Папа, одолжи нам с девушкой автомобиль на вечер.

- Бери, но там нет бензина.

- А нам и не надо.

* * *

А ведь большинство отношений держится только на том, что один из пары очень сильно любит, а второму просто лениво искать кого-то еще.

* * *

- Копейка рубль бережет. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Не жили богато, нечего и начинать.

- Министр финансов, вы закончили доклад?

* * *

В парикмахерской.

- Голову мыть будем?

- Да чего уж там, купайте всего!

* * *

Люди, как вы думаете, толкнуть тещу в прорубь на Крещение - это святое дело или уголовное?

* * *

Не связывайтесь с человеком, который использует букву «ё». Это страшный человек. Если ему не лень дотянуться до «ё» на клавиатуре, он и до вас дотянется.