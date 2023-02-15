Анекдоты: Проживающий в Иванове пенсионер Иван Иванович Иванов наотрез отказывается переезжать в другой город, потому что прикольно же

- А правда, что английские блюда все такие безвкусные?
- Если правильно приготовлены, то да.
* * *
Из жидкого терминатора вышел бы шикарный сантехник.
* * *
- Петрович, с Днем независимости Гондураса тебя!
- Спасибо, а я думал, меня уж никто и не поздравит…
* * *
Подмораживает. Женщины переходят на джинсы с утепленными дырками на коленях.
* * *
Отец говорит ленивому сыну:
- Ну что это за жизнь - лежишь целыми днями на диване, смотришь телик, девок домой водишь, ешь чипсы, пьешь пиво...
- Бать, я не понял, ты вот это сейчас меня критикуешь или завидуешь?!
* * *
- Девушка, вас уже пригласили на следующий танец?
- Ой, нет еще. Я свободна!
- Подержите тогда мою кружку пива…
* * *
Только в России все атеисты православные!
* * *
Мальчик Дима получил сотрясение мозга на вокзале, пытаясь посетить Хогвартс.
* * *
А вы тоже берете листовки у метро не для того, чтобы узнать, что там, а чтобы помочь раздающему?
* * *
Только в Челябинске дети настолько суровы, что на детской площадке вверх поднимаются по горке, а вниз скатываются по ступенькам.
* * *
- А помнишь, Вадик, как мы сыграли свадьбу?
- По-моему, вничью.
* * *
Влетает летучая мышь в пещеру и бац - врезается в сталактит, разворачивается в воздухе и врезается в стену, снова разворачивается и снова врезается, но в сталагмит, сползая по нему, вынимает из ушей наушники, думает: «Убьюсь когда-нибудь с этим плеером».
* * *
- Папа, одолжи нам с девушкой автомобиль на вечер.
- Бери, но там нет бензина.
- А нам и не надо.
* * *
А ведь большинство отношений держится только на том, что один из пары очень сильно любит, а второму просто лениво искать кого-то еще.
* * *
- Копейка рубль бережет. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Не жили богато, нечего и начинать.
- Министр финансов, вы закончили доклад?
* * *
В парикмахерской.
- Голову мыть будем?
- Да чего уж там, купайте всего!
* * *
Люди, как вы думаете, толкнуть тещу в прорубь на Крещение - это святое дело или уголовное?
* * *
Не связывайтесь с человеком, который использует букву «ё». Это страшный человек. Если ему не лень дотянуться до «ё» на клавиатуре, он и до вас дотянется.